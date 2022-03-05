نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة تثبيت لعبة بيس PES 2022 للأندرويد مع الإضافات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة النسخة الخاصة بهذا العام والتي قامت شركة KONAMI بتطويرها بشكل كامل . كما تغير اسم اللعبة إلي efootball pes 2022 وصدرت النسخة الجديدة . متوافقة مع كافة أجهزة بلاي ستيشن وأجهزة X-BOX كذلك تأتي لعبة بيس 2022 للأندرويد الجديدة متوافقة مع أنظمة مايكروسوفت . وأجهزة أند رويد وكافة أجهزة IOS كما سيكون تثبيت لعبة بيس PES 2022 للأندرويد متاحاً علي كافة المنصات الرسمية . المعتمدة من شركة KONAMI ومن خلال المقال اليوم في “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل تثبيت PES 2022 الجديدة . وما تم إضافته من تطوير علي النسخة الجديدة PES eFootball .

لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة والتطويرات التي تمت علي اللعبة

لعبة بيس 2022 للأندرويد الجديدة بدأت شركة KONAMI بالتطويرات الخاصة بها منذ شهر يوليو عام 2021 . حيث كان تطوير efootball pes 2021 تم إطلاق فيديو خاص بها مدته 6 دقائق يكشف عن ما تحتويه PES 2022 كما . بجانب الكشف عن الاسم الجديد تم وضع علامة تجارية جديدة وهي PRO EVOLIOTION SOKER . كذلك تقرر إطلاق نسخة إي فوتبول بيس 2022 موبايل بنفس الموعد المقرر علي كافة المتاجر . كما بعد أن تكون لعبة إي فوتبول 2022 متاحة علي المتاجر قريباً ستلاحظ بأن هناك العدد من المميزات المضافة . والتي سنتعرف علي البعض منها عبر سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” خلال السطور التالية .

دوريات لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة المضافة حديثاً علي PES eFootball

تحتوي لعبة بيس 2022 للأندرويد الجديدة علي العديد من الدوريات المضافة حديثاً وهي كالآتي :-

يتم تثبيت لعبة بيس PES 2022 للأندرويد باحتوائها علي الدوري الإيطالي لأكثر من 20 منتخب إيطالي . كما أن لعبة بيس 2022 للأندرويد الجديدة تحتوي علي الدوري الروسي 16 منتخب مختلف . كذلك بجانب احتواء efootball pes 2022 Konami علي 12 منتخب بالدوري الأمريكي للمنطقة الشرقية . كما أن هناك عدد 12 منتخب أمريكي للمنطقة الغربية للدوري الأمريكي مضاف أيضاً في PES 2022 . أيضاً هناك العديد من الدوريات الجديدة داخل PES eFootball وسنتعرف علي مميزات أخري . في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

تثبيت لعبة بيس PES 2022 للأندرويد وما تحتويه من مميزات

لعبة بيس 2022 للأندرويد الجديدة المتوافقة مع كافة الأجهزة صرحت شركة KONAMI بأنه علي كافة عاشقي الساحرة المستديرة . استخدام كافة وحدات التحكم الخاصة بلعبة efootball pes 2022 . وذلك لتجربة اللعب الجديدة كلياً والتي تحتوي علي خاصية ألجرافيك الحي الذي ينعكس علي إي فوتبول بيس 2022 موبايل بكامل محتواها لتشعرك بأنها . حقيقية كما أن PES eFootball تحتوي علي نظام رسوم متحركة مطابقاً لحركة اللاعبين الحقيقيين وتم مضاعفة . نظام الرسوم المتحركة بأعلي 4 مرات مما سبق في لعبة efootball pes 2021 ويطلق علي نظام الرسوم المتحركة الجديدة . اسم MOTION MACHING من KONAMI .

تثبيت PES 2022 الجديدة من المتاجر الرسمية والخطوات الخاصة بتثبيت PES eFootball

خلال سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” السابقة تعرفنا علي العديد من مواصفات efootball pes 2022 Konami . ونتعرف خلال السطور القادمة علي خطوات تثبيت PES 2022 كالآتي :-

تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة من أي متجر متوافقاً مع نوعية جهاز الهاتف الخاص بك .

من أي متجر متوافقاً مع نوعية جهاز الهاتف الخاص بك . يتم تسجيل الدخول علي المتجر ويتم كتابة اسم لعبة بيس 2022 للأندرويد الجديدة .

. كما أذأ ما كانت نسخة efootball pes 2021 موجودة بالفعل علي هاتفك يتم تحديثها فقط .

أما في حالة عدم وجود لعبة efootball pes 2022 Konami الجديدة يتم الضغط علي زر تثبيت .

الجديدة يتم الضغط علي زر تثبيت . أذأ ما كانت هناك رسوم مقررة لتثبيت PES 2022 يتم دفعها عبر بطاقات الائتمان الخاصة بك .

كذلك بعد الانتهاء من الخطوات السابقة خطوات تثبيت PES eFootball ببضعة دقائق من المتجر ويتم الاستمتاع بالنسخة . الجديدة المتوافقة مع كافة أنواع الهواتف الذكية وأجهزة PLAYSTATION .

لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة التي ستكون متاحة علي المتاجر الرسمية والمضاف لها العديد من المميزات الغير موجودة . سابقاً في نسخة efootball pes 2021 ستجعل تجربة اللعب أكثر من ممتعة .