نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Camera360.. تطبيق رائع لكاميرا السلفي بمؤثرات حديثة للحصول على صور جذابه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المستخدمين خلال هذه المرحلة عن أفضل تطبيقات كاميرا السلفي الموجودة على متجر جوجل بلاي لجميع هواتف أندرويد، وذلك من أجل الحصول على صور أكثر من رائعة، ويعتبر تطبيق Camera360 من أفضل التطبيقات التي تتمتع بالعديد من المزايا والتأثيرات والفلاتر المميزة التي سوف تجعل صورتك بجمال متميز، حيث نال ذلك التطبيق شهرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بعد طرحة على المتجر، وذلك بسبب حصول المستخدمين على صورة جذابه ورائعة نالت إعجاب الكثيرين.

شرح تطبيق Camera360 لكاميرا السلفي

يتوفر في تطبيق Camera360 عدد من الميزات الرائعة مثل تسجيل الفيديوهات وعمل العديد من التغيرات والتأثيرات على الصور بكل سهوله بواسطة واجهة متميزة سهلة التعامل للمستخدمين، كما يمكنهم مشاركة الأصدقاء للحظات السعيدة التي يقومون بتسجيلها خلال الحياة اليومية وفي اللحظات السعيدة التي يعيشونها والتي تُعد من المناسبات التي يرغبون في تسجيلها.

ومن المميزات الرائعة التي يتميز بها تطبيق Camera360 من متجر جوجل بلاي لكاميرا السلفي الواجهة البسيطة، والتي بها جميع خصائص التطبيق، كما يمنحك التطبيق صورة عالية الجودة بها العديد من التأثيرات الرائعة، فضلاً على وجود عدد من الفلاتر التي سوف تنال إعجاب العديد من المستخدمين والتي تمنحك صورة أفضل بفضل مؤثرات عالية الجودة ومناظر طبيعية جذابة، كما يمكنك مشاركة الفيديوهات والصور المفضلة لديك مع جميع الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وانسجرام وتويتر.

قام أكثر من 10 مليون شخص بتحميل التطبيق على هواتفهم الذكية خلال الفترة الماضية، حيث أنه يُقدم صورة رائعة خالية من الشوائب بهما العديد من الجاذبية والجمال، كما أنه يُقدم صور متحركة ومرشحات وملصقات من أجل إعجاب العديد بالصورة، يمكنك تغير الصور والفيديوهات خلال دقائق بسيطة، ويمكنك تحميل التطبيق على هواتف أندرويد من جوجل بلاي، أما هواتف أيفون فيتم تحميلها على أب ستور.

ومن الفلاتر والتأثرات الرائعة الموجودة على التطبيق فلاتر الطعام، حيث يمكنك الحصول على صور طعام رائعة متميزة، كما به فلتر الأبيض والأسود ومن خلال ذلك الفلتر يمكنك الحصول على صور الستينات والزمن الجميل دون تأثرات جديدة، وبه فلاتر الرسوم المتحركة والتي بها العديد من شخصيات الكرتون الشهيرة.