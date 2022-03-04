سعر هاتف UAWEL P50 pro ومواصفات الهاتف وأهم مزاياه

UAWEL P50 pro هو موبيل جديد تم أصداره من شركة هواوي وهو يتمتع بمواصفات جيدة جدًا ويتمتع أيضًا بشاشة كبيرة مميزة وكاميرا عالية الدقة ويتميز أيضًا ببطاريته التي تدعم الشحن السريع بقوة 66 وآت وفي هذا المقال سوف نوضح لكم مواصفات وأسعار موبيل UAWEL P50 pro

مواصفات UAWEL P50 pro

هو هاتف تم تصنيعه من خامات عالية الجودة من الزجاج في الإمام والخلف يصنع من فريم من الألومنيوم كما يتمتع الهاتف بأنه مقاوم للماء حتي عمق متر ونص ولمدة تصل ثلاثون دقيقة.

بطارية الهاتف قوية وتعطي التوازن بين سرعة الشحنة وعمر البطارية ويحتوي الهاتف علي بطارية من الليثوم تبلغ سعتها 4360 أمبير.

تدعم الكاميرا تصوير الفيديوهات بجودة 4k

يتمتع الهاتف بنظام تكبير فائق يصل إلي 200 مرة مما يساهم في التقاط الصورة مهما كان بعدها.

يتمتع الهاتف أيضًا باستخدام 2 شريحة من نوع نانو fim ويدعم شبكة 2 g وشبكة 3g وشبكة 4g ولكنه لا يدعم شبكة 5g

كما انه يتمتع بحجم شاشة 6.6 بوصة ودقة وضوح 1228 في 2700 بكسل fhd وحجم الشاشة بالنسبة لحجم التليفون تملأ 92.5% من حجمه.

وتتمتع الكاميرا الخلفية بانها تدعم التعرف علي المشاهد بالذكاء الاصطناعي وتصوير فيديو بالحركة البطيئة وتدعم أيضًا عزل الخلفية والوضع الليلي وتتمتع أيضًا بدقة 1080 بكسل وتتميز أيضًا بالتقاط الصور بزاوية واسعة.

تتميز الكاميرا الأمامية بوضع التجميل وأشاره الالتقاط والمؤقت الذاتي وكشف الوجوه وكما أنه يتميز أيضًا بعزل الخلفية وكما أنها لا تدعم الفلاش أما الكاميرا الخلفية تدعم الفلاش الثنائي.

والهاتف أيضًا له عدد من وسائل الأمان العالية التي يدعمها، وذلك عن طريق الرقم السري أو كلمة السر أو النمط أو التعرف علي الوجه.

يتميز الهاتف أيضا بالواي فاي وgps و البلوتوث ويدعم العزل للضوضاء أثناء إجراء المكالمات والتحدث ويدعم صوت الاستريو.

يوجد عدة ألوان للهاتف مميزة ومختلفة منها الأسود والأبيض والذهبي والبنك والأزرق السماوي.

سعر هاتف UAWEL P50 pro

سعر الهاتف المتفق عليه عالمياً ألف دولار أمريكي وثلاثمائة خمسة وأربعون دولار.