سعر وموصفات أيفون 11 برو ماكس

مواصفات آيفون 11 برو ماكس، تعد شركة آيفون من أكبر الشركات في العالم، ويعد هذا الآيفون من أشيك الآيفونات، والكثير من الأشخاص تملك هذا الآيفون، والكثير من الأشخاص لا تمتلك هذا الآيفون بسبب سعره العالي، حيث أنه يتوفر به أحدث التطبيقات، ويتميز هذا الآيفون بالكاميرا الجيدة، وسوف نوضح موصفات وسعر أيفون 11 برو ماكس.

مواصفات آيفون 11 برو ماكس

أبعاد الآيفون 8.1*71.4*144 وزن الآيفون 188جرام.

وهذا الآيفون ضد الماء وضد أي أتربة وأي غبار وهو يدعم خاصية NFC .

من أحسن الأنواع و أحسن الأجواد ويوجد به أحدث و أحسن التطبيقات حيث أنه يتكون من زجاج وإطار معدن ودائماً شركة أبل تهتم بمنتجاتها وتهتم بتصنيعهم وتشكيلهم.

يتوفر في الآيفون شريحتان نوع Nano sim ويتوفر في الهاتف شبكات الجيل الرابع 4G .

ونوع الشاشة من Retina XDR OLED Super.

مساحة الشاشة 5.8وبدقة 2439*1125

كثافة بكسلات 458 وأبعاد الشاشة 19.5:9

توفر طبقة حماية علي شاشة الآيفون نوع oleophobic coating والشاشة تدعم ل HDR10 وهي تكون نفس شاشة iPhone x , iPhone xs

حيث أن الهاتف يتم في العديد من الإصدارات وهي

الإصدار الأول توفر ذاكرة صلبة بنسبة 64 جيجا و ذاكرة عشوائية 4 جيجا.

الإصدار الثاني توفر ذاكرة صلبة بنسبة 256 و ذاكرة عشوائية بنسبة 4 جيجا.

الإصدار الثالث توفر ذاكرة صلبة بنسبة 512جيجا و ذاكرة عشوائية بنسبة 4 جيجا.

من عيب الهاتف انه لا يمكن بأن تقوم بإضافة كارت ميموري عليك أن تختار بإصدار من جميع الإصدارات .

أسعار آيفون 11 برو ماكس

• آيفون 11 برو ماكس سعة التخزين 128 جيجا و4 جيجا رام اللون أرجواني السعر: 11,850

• آيفون 11برو مساحة التخزين التي يمتلكها 128 جيجا و4جيجا رام لون أبيض السعر: 12,185

• آيفون 11 برو ماكس التخزين 64 جيجا و 4جيجا رام لون ذهبي السعر : 15,336.

• آيفون 11 برو ماكس سعة التخزين 128 جيجا لون اخضر السعر : 12,106

• آيفون 11 برو ماكس سعة التخزين 128جيجا بايت لون أبيض السعر : 12,065

• آيفون 11 برو ماكس سعة التخزين 128جيجا بايت لون أبيض السعر: 11,820.

في هذه المقالة تحدثنا عن مواصفات آيفون 11 برو ماكس، وتحدثنا عن أسعار آيفون 11 برو ماكس، وتحدثنا عن مميزات شركة أبل وتحدثنا عن عيوب شركة أبل.