نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات هايبر بنده المذهلة 54% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى 21 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده المذهلة 54% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى 21 مارس، يتوفر خلاط مولينكس مع 2 مطحنة بسعر 199 ريال بدلاً من 339 ريال خصم 42%، يتوفر خلاط دوتس سعة 1.5 لتر 2 في 1 بسعر 42.50 ريال بدلاً من 85 ريال خصم 50%، يتوفر قدر ضغط كهربائي بالسون سعة 8 لتر بسعر 299 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 50%، يتوفر خلاط يدوي كينوود بسعر 109 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 39%، يتوفر محضرة طعام كينوود سعة 1000 وات بسعر 419 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 30% ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده.

خصومات هايبر بنده المذهلة 54%

يتوفر طاهية أرز سنكور بسعر 99.50 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده محضرة طعام مولينكس بسعر 229 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 49%، يتوفر ضمن تخفيضات نصف الثمن هايبر بنده مكنسة كهربائية دوتس بسعر 129 ريال بدلاً من 279 ريال خصم 54%، يتوفر مكواة بخار عامودية دوتس سعة 1600 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 195 ريال خصم 50%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر طاهية أرز كليك أون سعة 1 لتر بسعر 79 ريال بدلاً من 109 ريال خصم 28%، يتوفر ضمن خصومات مارس هايبر بنده يتوفر قدر ضغط كهربائي دوتس سعة 12 لتر 1500 وات بسعر 199 ريال بدلاً من 386 ريال خصم 49%، يتوفر عجانة مع فرامة لحم ومحضرة طعام دوتس سعة 6.5 لتر بسعر 339 ريال بدلاً من 539 ريال خصم 37%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده فرامة لحم كولين بسعر 149 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 40%، يتوفر قلاية بدون زيت كولين سعة 4.5 لتر بسعر 247.50 ريال بدلاً من 495 ريال خصم 50%.

عروض هايبر بنده حتى 21 مارس

يتوفر عجانة مولينكس سعة 4.8 لتر بسعر 399 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 43%، يتوفر قلاية بدون زيت فيليبس سعة 0.8 كجم بسعر 319 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 47%، يتوفر ضمن تخفيضات نصف الثمن هايبر بنده قلاية بدون زيت تيفال سعة 4.2 لتر بسعر 399.50 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده قطاعة مولينكس بسعر 89.50 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 50%، يتوفر قطاعة دوتس سعة 0.6 لتر 400 وات بسعر 55 ريال بدلاً من 96 ريال خصم 43%.

تخفيضات الهواتف هايبر بنده

يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده عرض خاص على سامسونج اي 12 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 2+2+5+48 ميجا بيكسل بسعر 575 ريال، يتوفر شاومي ريدمي 9 اي تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجابايت و2 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 13 ميجا بيكسل، ضمن تخفيضات مارس هايبر بنده بسعر 369 ريال بدلاً من 419 ريال خصم 12%.

يتوفر عرض خاص على نوكيا سي 30 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و 3 جيجا رام، حجم 6.82 بوصة كاميرا 2+13 ميجا بيكسل بسعر 489 ريال ضمن عروض الهواتف هايبر بنده، يتوفر شاومي 11 لايت 8 بلس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام حجم 6.55 بوصة كاميرا 5+8+64 ميجا بيكسل بسعر 1149 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 24% ضمن تخفيضات مارس هايبر بنده.