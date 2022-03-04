في حال ضياع الريموت تعرف على طريقة التحكم بالتلفزيون عن طريق الموبايل

سوف نشارك أسهل طريقة للتحكم في التلفزيون من خلال الهاتف فالأجهزة مثل التلفاز والهواتف المحمولة التي نستخدمها في حياتنا اليومية اليوم هي أجهزة ذكية ويمكننا استخدام هذه الأجهزة الذكية بطريقة ذكية لتسهيل استخدامها في عالم التكنولوجيا، حتى الآن تم استخدام موجات الأشعة تحت الحمراء للتحكم في أجهزة التلفاز أو الأجهزة الأخرى ولكن الآن تم تطوير هذه التقنية يمكنك استخدام هاتفك الذكي كجهاز تحكم عن بعد للتحكم في جميع أجهزتك الذكية في هذه المقالة، سنناقش التحكم في Android TV بدون الأشعة تحت الحمراء هذه الطريقة بسيطة للغاية وتعتمد على بعض التطبيقات المصممة للأجهزة الذكية.

التحكم بالتلفزيون عن طريق الهاتف

إليك بعض برامج التحكم في التلفزيون لأجهزة Android و iPhone التي يمكنك استخدامها للتحكم في أجهزتك الذكية الأخرى.

تطبيق Anymote: هذا هو أفضل تطبيق للتحكم في تلفزيون android يمكنك استخدامه للتحكم في جميع الأجهزة الذكية من حولك التطبيق عبارة عن تطبيق مدفوع على google play ولكن يمكنك أيضًا الحصول على إصدار مجاني هذا التطبيق يشبهه تمامًا كما أنه يتميز بالميزات الجيدة وتعمل بكامل طاقتها كما يوحي اسمها تحكم في تلفزيونك بهاتف Android والأجهزة الأخرى النشطة من حولك.

تطبيق Easy Universal TV Remote: يعد هذا أحد أفضل برامج التحكم في التلفزيون المتوفرة مجانًا على متجر Google Play لنظام Android، ما عليك سوى إقران الجهاز أو إدخال تفاصيل الجهاز الذي تريد التحكم فيه من جهاز Android في التطبيق.

تطبيق Smart TV Remote: هذا البرنامج هو أحد برامج التحكم في التلفاز المجانية وهو يعمل بشكل مشابه للبرنامجين المذكورين أعلاه مع هذا البرنامج يمكنك التحكم في الجهاز الذي تريده ثم تحديد طرازه للتحكم في الجهاز من هاتفك.

ملاحظة: لا يمكن لهذه الطريقة التحكم إلا في الأجهزة التي تحتوي على شبكة Wi-Fi أو Bluetooth مدمجة ، وستستخدم هذه التقنيات لتوصيل هاتفك الذكي بأجهزة التحكم عن بعد الأخرى.