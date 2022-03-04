نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft أخر إصدار على نظام الاندرويد في المقال التالي
طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft الاصدار الحديث والذي سوف نضع بين يديك، حيث أنها من الألعاب التي تسمح لك ببناءه ما ترغب فيه داخل اللعبة طبقاً لما يمليه عليك إبداع عقلك، وهذا ما يجعل الجميع ينجذب إلى هذه اللعبة وخاصة الأطفال، لأنه يشعر بالسعادة في وجود ما تم بناؤه يساعد في التغلب على الأعداء والانتصار، وذلك لأن الكبار قد يجدوا أن لعبة ماين كرافت هي لعبة ضعيفة من حيث الجرافيك المتواجد فيها، وهذا ما يتوقعون أن يتم الإنتباه له في الاصدار الحديث الذي طُرح مؤخراً من مصممين اللعبة، فهيا بنا نتعرف على طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت.
مميزات الاصدار الجديد من ماين كرافت
عندما تم اصدار لعبة ماين كرافت في بدايتها عام 2009 كانت تعمل من خلال نظام التشغيل ويندوز والذي هو مصمم لأجهزة الكمبيوتر، كما أنها كانت تعمل على الاكس بوكس، ولكن تم تطويرها منذ عدة سنوات وأصبحت تعمل على الهواتف الذكية وهذه هي أهم المميزات التي تم وضعها في الاصدار الحديث:
- أصبحت اللعبة تحتوي على مناطق تشبه الكهوف الحقيقة.
- ظهور قطع مختلف من خرائط الجبال وكذلك منخفضات لم تكون متواجدة من قبل في اللعبة مثل منخفض موطن الأزهار.
- إضافة منطقة mountains grove.
طريقه الحصول علي لعبه ماين كرافت اخر إصدار على أجهزة الأندرويد والايفون
استطاعت اللعبة أن تكون أحد أشهر الالعاب القتالية وهي كذلك واسعة الانتشار بعدما قامت الشركة المنتجة بطرح نسخ يمكن تحميلها على الهواتف الذكية، وتأتي طريقة الحصول علي الإصدار الحديث من ماين كرافت كما يلي:-
- الدخول إلى متجر جوجل بلاي من خلال أجهزة الأندرويد، أو الدخول إلى متجر آب ستور في حالة هواتف الايفون.
- في الخانة المخصصة البحث قم بتسجيل ماين كرافت Minecraft بشكل صحيح، وبعدها قم بالضغط على أيقونة البحث.
- عليك اختيار الأيقونة التي تمثل الاصدار الاخير الرسمي من ماين كرافت.
- يجب أن تقوم بدفع مبلغ اللعبة الذي تم تحديد وهو 200 جنيها مصريا، وبعدها يمكنك استكمال عملية التثبيت.
- بعد الانتهاء من تثبيت اللعبة، يمكنك فتح اللعبة والاستمتاع بها.
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