اشحن الآن.. خطوات شحن شدات ببجى عبر موقع Midasbuy عن طريق ID

طريقة شحن شدات ببجى عبر الموقع الأصلي، تعد لعبة ببجى من أشهر الألعاب القتالية التي نالت على إعجاب الملايين من الأشخاص من جميع الفئات والأعمار والتي يعيشون من خلالها أجواء المعارك الحقيقة وحياة الجنود بما فيها معسكرات ومركبات ومعدات وأسلحة وذخائر والملابس الحربية، ولكى يتمكن اللاعب من الانتصار على الأعداء والبقاء على قيد الحياة لفترة أطول لابد أن يقوم بشراء المزيد من هذه الأدوات والمعدات عن طريق الشدات وهى العملة الافتراضية باللعبة التي تتمكن من الشراء من خلالها عن طريق قيامك بشحنها ودفع بعض المال، وهناك طرق مختلفة لشحن الشدات يمكن للاعب اختيار المناسب منها، فتابع هذا المقال للتعرف على الطريقة الأمنة والمضمونة لشحن شدات ببجى موبايل عبر الموقع الأصلي.

موقع شحن شدات ببجى موبايل

إذا كنت تبحث عن طريقة موثوقة وأمنة تضمن لك الحصول على شحن شدات ببجى وإرسالها على حسابك الخاص باللعبة فور أنتهائك من عملية الدفع فلن تجد أفضل من شحن الشدات عبر الموقع الأصلي التابع لشركة ببجى المالكة للعبة وهو موقع pubg midasbuy الذي يتميز بأسعاره وعروضه المذهلة التي يمنحها لك مع كل شحنة، ويتميز أيضا بأنه يوفر عدة طرق مختلفة للدفع بما يناسب كل مستخدم وفقا لما يتوافر فى بلده.

خطوات شحن شدات ببجى عبر موقع Midasbuy عن طريق ID

الدخول إلى موقع midasbuy pubg.

قم بتحديد الدولة التي تنتمى إليها من الخيار المتواجد فى أعلى يسار الشاشة.

اضغط على مربع “انطلق”.

اضغط على خيار شراء Unknown Cash.

ادخل معرف اللاعب وهو الـ ID الذي تحصل عليه من حسابك على اللعبة ثم تقوم بنسخه ولصقه فى الخانة المخصصة بالموقع.

يوفر لك الموقع عدة طرق دفع مثل البطاقة البنكية أو رصيد الهاتف اختر المناسب لك منها.

حدد عدد الشدات التي ترغب فى شرائها.

اضغط على “ادفع الآن”.

أتمم التعليمات المطلوبة وبعد ذلك ستحصل على الشدات التي قمت بشحنها من خلال حسابك على اللعبة.

وهذه كانت الطريقة الرسمية والأصلية للحصول على شحن شدات ببجي موبايل 2022، يمكنك تجربتها الآن.