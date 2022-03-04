نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العب الآن طريقة الحصول علي لعبة ماين كرافت Minecraft على أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت لعبة باتل رويال هي من الألعاب التي يمكن تحميلها على الهواتف الذكية سواء الايفون او الاندرويد، وكذلك على أجهزة الكمبيوتر، وعلى الرغم من مرور أكثر من 12عام على إصدار هذه اللعبة، إلا أنها مازالت محتفظة بمكانتها بين الألعاب القتالية الاخرى، بسبب انفرادها في فكرة بناء الحصن وكذلك الخريطة التي تتحرك من خلالها، وهذا هو سر إنجذاب الجميع لها وخاصة الأعمار الصغيرة، ونحن هنا سوف نقدم طريقة الحصول علي لعبة ماين كرافت الاصدار الحديث.

رابط مباشر لتشغيل لعبة ماين كرافت

تتوفر لعبة ماين كرافت بنسختها المعدلة والاصلية، وهي من أقوى النسخ التي تعد متوافقة مع نظم التشغيل المختلفة، أي أنها أصبحت تشمل مختلف الأجهزة الإلكترونية

ومما لا شك فيه أنها أصبحت من أقوى ألعاب الحروب المشوقة للكثير من المستخدمين، والذين يفضلون اللاعبات القتالية متعددة المراحل.

وهي تختلف عنهم في أن المرحلة الأولى تعتبر هي أهم المراحل والتي يتم فيها إنشاء مدينة ضخمة، باستخدام مواد البناء التي توفرها اللعبة وبعد ذلك تتوالى المراحل والتي تعتمد على القتال والحفاظ على مدينتك.

تشغيل لعبة ماين كرافت الاصلية على الكمبيوتر

تأتي طريقة تشغيل ولعل ماين كرافت على أجهزة الكمبيوتر من أسهل الطرق حيث أن كل ما عليك فعله هو:

الدخول على متصفح google chrome وبعد ذلك البحث عن لعبة ماين كرافت.

قم بالضغط على مواقع التحميل تأتي تقدم لعبة ماين كرافت بنسختها الأصلية.

بعد ذلك يمكن لعب اللعبة بمفردك أو بإرسال دعوة إلى أصدقائك.

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت على الهاتف من نوع آيفون والاندرويد

منذ عدة سنوات أصدرت الشركة تحديث يسمح بتحميل لعبة ماين كرافت على الأجهزة الذكية من نوع الايفون والاندرويد، وقد سمح هذا التطور بتحميل المزيد من لعبة ماين كرافت لأنه أصبح من السهل لعبها في أي مكان وهذه هي خطوات التشغيل: