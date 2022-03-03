نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجني الأرباح.. تيك توك يُطلق ميزة ثورية جديدة لمنافسة فيسبوك ويوتيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت خلال الساعات الماضية منصة تيك توك عن مِيزة جديدة للمستخدمين عبر مقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها ورفعها على المنصة، حيث أكدت على توسيع الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو على النظام حتى عشر دقائق، حيث أكد المحللون والخبراء أن تلك الخطوة الجديدة من المنصة محاولة جديدة من العملاق الصيني من أجل الاستيلاء على منصة فيديو Google على يوتيوب.

زيادة مقاطع الفيديو على تيك توك

مما لا شك فيه أن المِيزة الجديدة التي أطلقها التطبيق، أكبر زيادة في طول مقاطع الفيديو التي أعلنها التطبيق حتى الآن بعد زيادة شهر يوليو الماضي 2021، حيث حرصت فيها الشركة على زيادة طول مقاطع الفيديو إلى 3 دقائق، وذلك وفقاً لـ”مارت نافارا” محلل وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أنه تم تزويد بعض المستخدمين على المنصة بأخبار التحديث بواسطة إخطار داخل التطبيق.

وأضاف “نافارا” أن منصة تيك توك تختبر حدود تحميل مدتها من 2و5 دقائق للمبدعين، وأكد المحلل أنه خلال المِيزة الجديدة التي كشف عنها التطبيق وطول التحميل، فإنها بذلك لن تنافس Instagram Reels فقط بل إنها سوف تنافس YouTube أيضاً.

والجدير بالذكر أنه من السهل تحقيق دخل شهري ثابت من مقاطع الفيديو الطويلة عبر تيك توك، حيث أنها سوف تبقي الأشخاص على المنصة لفترة طويلة مما يزيد من الأرباح، ولا سيما أن الفيديوهات الجديدة بعد تلك المِيزة سوف يجلس عليها المستخدم مدّة أطول من الفيديوهات السابقة القصيرة، التي يعمل عليها التطبيق خلال المدّة الماضية.

تم إطلاق TikTok في عام 2016، حيث تم السماح للمستخدمين بتحميل مقاطع فيديو مدتها تصل إلى 15 ثانية فقط، ثم زادت بعد تلك المدة إلى 60 ثانية من أجل جذب المزيد من المبدعين والمستخدمين، وتحرص المنصة على وضع بعض القيود خلال المدّة الأخيرة لمنع وصول المراهقين من المستخدمين إلى محتوى البالغين، حيث يحاول التطبيق خلال هذه الفترة جذب العديد من العملاء للتطبيق في ظل منافسة قوية بين العديد من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أنه يعمل على تحسين الدخل الشهري وزيادة الأرباح لمستخدميه خلال الفترة القادمة.