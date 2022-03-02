Poco M4 pro موبايل بوكو الجديد | مواصفات الهاتف والأسعار

Poco M4 pro أول الهواتف الذكية الجديدة من شركة شاومي ضمن عائلة الـPoco ، حيث أعلنت الشركة مؤخراً ضمن مؤتمر MWC والذي يعقد سنوياً في مدينة برشلونة الإسبانية عن مجموعة من الهواتف الجديدة والأجهزة الأخري. أطلقت الشركة هاتف جديد من عائلة Poco M وهو Poco M4 pro إلا أنه يأتي في نسختين الأولي مع دعم شبكات الجيل الرابع فقط والأخري تدعم شبكات الجيل الخامس. وفيما يلي نتعرف علي نسخة الـ4G من الهاتف والتي تأتي مع عدد من المواصفات الممتازة مقابل سعر الهاتف.

مواصفات هاتف Poco M4 pro :

‌يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 179 جراماً.‌

خامات الهاتف أيضاً تأتي من البلاستيك Poly Carbonite بالكامل في كل من ظهر الهاتف والإطار حوله.‌

كما يمكن تركيب شريحتي إتصال ، تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌

يمكن كذلك زيادة سعة التخزين بالهاتف ، وذلك لتوافر مدخل إضافي خاص بكارت الميموري.‌

يتوفر الهاتف أيضاً بمقاومة للغبار ورذاذ الماء بشهادة IP53.‌

يدعم الهاتف مستشعر الـIR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

بالإضافة إلي أن الهاتف يأتي مع شاشة بحجم 6.43 إنش من نوع AMOLED ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة 409 بكسل لكل إنش.‌

تدعم الشاشة كذلك معدل التحديث 90 هيرتز ، والذي يوفر سلاسة أكثر وسهولة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌

مع درجة سطوع عالية تصل إلي حوالي 1000 شمعة ، مما يوفر وضوحاً أكثر في تصفح الهاتف حتي تحت الأضواء العالية.‌

كما أن الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.‌

يأتي الهاتف أيضاً مع نظام تشغيل Android 11 ، مع أحدث إصدار لواجهة المستخدم الخاصة من شاومي MIUI 13 for Poco.‌

بالنسبة للأداء فالهاتف يأتي مع معالج من ميديا تيك وهو MediaTek Helio G96 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌

يعمل المعالج بثمانية أنوية : النواتين الاقوي من بينهم من نوع Cortex-A76 وتعملان بتردد يصل إلي 2.05 جيجا هيرتز.‌

كذلك يوجد بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G57 MC2.‌

يتوفر الهاتف في نسختين فقط من مساحة التخزين وهما : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

ذاكرة التخزين الداخلية بالهاتف تأتي من نوع UFS 2.2 السريع ، مع رامات من نوع LPDDR4X.

كاميرا هاتف Poco M4 pro :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر بدعم الـHDR ويمكن خلالها تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

كذلك الهاتف يأتي مع كاميرا خلفية ثلاثية : الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تدعم خاصية PDAF.‌

الكاميرا الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع زاوية تصوير عريضة تصل إلي 118°.‌

أما عن الكاميرا الأخيرة فتأتي للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تدعم الكاميرات فلاش من نوع ليد مع خاصية الـHDR ، كما يمكن أيضاً تصوير Panorama.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن عن طريق الكاميرات الأمامية أو الخلفية تصوير فيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل.

مواصفات أخري للهاتف :‌

أولاً يأتي الهاتف بدعم لخاصية NFC. ‌

كما يأتي أيضاً مع سماعات ستيريو ، والتي تعطي تجربة مميزة في الصوتيات.‌

أيضاً بالإضافة إلي وجود مدخل 3.5 مللي خاص بسماعة الأذن.‌

البصمة تأتي في جانب الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية فتح الهاتف بخاصية Face Unlock عن طريق بصمة الوجه.‌

كما يدعم الهاتف عدد من المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.‌

كما أن مدخل الشاحن يأتي أيضاً من النوع السريع Type C 2.1 ، يتوفر بدعم الـOTG.‌

أخيراً الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم : الأصفر ، الأزرق ، والأسود.

سعر هاتف Poco M4 pro :