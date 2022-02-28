Oppo find x5 lite هاتف جديد من أوبو | مواصفات وسعر الهاتف

Oppo Find x5 lite ثالث هواتف شركة أوبو لهذا العام 2022 من ضمن سلسلة Find x5. حيث مؤخراً أطلقت الشركة أحدث سلاسل هواتفها وشملت ثلاثة هواتف رائدة وهم : Oppo find x5 النسخة العادية ، Oppo find x5 pro النسخة الأعلي من بين الهواتف ، بالإضافة إلي نسخة Oppo find x5 lite والتي تأتي مع بعض التنازلات مقابل تخفيض سعر الهاتف.

مواصفات هاتف Oppo find x5 lite :

‌أولاً يقدر وزن الهاتف بحوالي 173 جراماً.‌

كما يأتي الهاتف مع خامات من البلاستيك Poly Carbonite في كل من ظهر الهاتف والإطار حول الجسم.‌

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

كذلك يتوفر بالهاتف مدخل إضافي لكارت الميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين.‌

شاشة الهاتف من نوع AMOLED وبحجم 6.43 إنش ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش.‌

تدعم الشاشة أيضاً معدل سطوع عالي يصل إلي حوالي 800 شمعة ، مما يوفر محتوي أكثر وضوحاً حتي في الإضاءة العالية.‌

تدعم كذلك خاصية HDR10+ ، مع أبعاد العرض 20:9 مما يوفر تجربة أفضل في مشاهدة الأفلام والفيديوهات.‌

كذلك تعمل الشاشة بمعدل تحديث 90 هيرتز ، يعطي للشاشة سلاسة وسهولة أكثر في التنقل والحركة.‌

أيضاً الشاشة تحتل من جسم الهاتف مساحة 90.8% ، مع وجود ثقب صغير أعلي يسار الشاشة للكاميرا الأمامية.‌

وبالنسبة لحماية الشاشة فتوجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

يعمل الهاتف مع نظام تشغيل Android 11 ، مع واجهة المستخدم الخاصة من أوبو ColorOS 12.‌

أما عن الأداء فيأتي الهاتف مع معالج من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 900 5G ، والذي يأتي مع دقة تصنيع 6 نانو متر.‌

كما أن المعالج ثماني النواة يحتوي علي نواتي Cortex-A78 تعملان بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

الستة أنوية الأخري تأتي من نوع Cortex-A55 ، تعمل كل واحدة منهم بتردد 2.0 جيجا هيرتز.‌

كذلك يوجد بالهاتف أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G68 MC4.‌

كما يتوفر الهاتف في نسخة واحدة فقط من مساحة التخزين وتأتي كالتالي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

وذاكرة التخزين تاني من النوع السريع UFS إصدار 2.2.

كاميرا هاتف Oppo find x5 lite :

‌الهاتف يأتي مع كاميرا أمامية واحدة بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم الـPanorama وتصوير الفيديوهات بجودة FHD بمعدلي التقاط 30/120 إطار لكل ثانية.‌

كما يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 ، تتوفر مع دعم لخاصية الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.3 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير واسعة 119°.‌

أما عن الكاميرا الأخيرة فتأتي للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4.‌

تدعم الكاميرات خاصية HDR وتصوير Panorama ، مع وجود فلاش من نوع ليد.‌

تتميز الكاميرات بتصوير فيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار.‌

كذلك يدعم الهاتف المثبت الإلكتروني Gyro-EIS أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌سماعات الهاتف تأتي من نوع Mono speakers وليست ستيريو.‌

لكن يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

كما توجد بصمة الهاتف أسفل الشاشة وتأتي من نوع Optical ، مع دعم فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock.‌

يتوفر الهاتف بدعم المستشعرات المختلفة مثل : البوصلة ، التقارب ، الجيروسكوب ، وأيضاً التسارع.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 31 دقيقة فقط.‌

مدخل الشحن أيضاً يأتي من النوع السريع Type C 2.0 ، يتوفر أيضاً بدعم خاصية On-The-Go أو الـOTG.‌

يتوفر الهاتف في لونين فقط وهما : الأسود والأزرق.

سعر هاتف Oppo find x5 lite :