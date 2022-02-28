فعل هذا الخيار فقط واستمتع بأسرع أداء للانترنت والتطبيقات على جوالك بدون برامج، مر على الهاتف معك عام أو أكثر وأصبح إصداره قديم وبطئ في أدائه ؟، لديك هاتف يعمل بتقنية الجيل الثالث أو الرابع وتبحث عن طريقة لتسريعه ليواكب العصر ؟. الآن يمكنك تحويله إلى النسخة الأسرع والتي تمكنك من إستخدام الألعاب و البرامج بأسرع و أحدث تقنية بدون تقطيع، نتناول اليوم أسهل طريقة لتسريع الانترنت وتقوية الشبكة بدون برامج أو تطبيقات، كل ما نحتاج إليه هو فقط تغيير بعض الإعدادات في هاتفك لتسريع الاتصال بالنت بدون برامج.

طريقة تسريع أداء الهاتف والانترنت 2022

تسريع الهاتف أصبح الشغل الشاغل للكثير منا و يرجع ذلك إلى تقطيع الألعاب أثناء الإستخدام و غلق التطبيقات والبرامج أثناء الإستخدام بدون سبب، كل ما عليك لكي تتمكن من تسريع الهاتف بدون برامج هو الدخول إلى إعدادات الهاتف الخاص بك ثم يتم البحث في الإعدادات الإضافية عن إعداد خيارات المطور، إذا لم تجده في الإعدادات الإضافية يمكنك البحث عنه في الإعدادات العامة عبر النقر على خيار حول الهاتف، ثم البحث عن رقم الإصدار أو إصدار MUI في بعض الهواتف، ثم النقر على هذا الخيار.

يتم النقر على رقم الإصدار أو إصدار MUI نقرات سريعة و متتالية حتى تتمكن من تفعيل إعداد خيارات المطور، كل ما عليك هو الرجوع خطوة إلى الوراء حيث يظهر خيارات المطور في الإعدادات العامة أو الإعدادات الإضافية، يتم النقر على خيارات المطور ثم تقوم بتفعيل أربعة إعدادات هامة تمكنك من تقوية الشبكة وبالتالي تسريع الهاتف بدن برامج، حيث نحتاج إلى تسريع أداء الهاتف و أداء الإنترنت.

زيادة سرعة النت بدون برامج

الإعداد الأول الذي يجب تفعيله هو تشغيل توسيع تغطية WIFI يتم تفعيله حتى يظهر باللون الأخضر أو الأزرق والذي يقوم بتوسيع التغطية بإستخدام نقطة الإتصال، الإعداد الثاني الذي يجب تفعيله هو تشغيل سجلات WIFI VERBOSE الذي يقوم بزيادة مستوى تسجيل الواي فاي، الإعداد الثالث هو قيد فحص WIFI والذي يساعد على التقليل من استنزاف البطارية وتحسين أداء الشبكة و الإعداد الرابع العشوائي MAC تحسين توزيع WIFI والذي يساعد كذلك على تحسين أداء الشبكة للحصول على أسرع هاتف و أسرع إنترنت.