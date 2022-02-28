سعر ومواصفات هاتف Realme C35 بالمميزات الخارقة 2022 والعيوب الخفية

سعر ومواصفات هاتف Realme C35 التي أعلنت عنه شركة ريلمي العالمية، الذي يدعم ذاكرة داخلية نسختين الأولي ٦٤ جيجا بايت والثانية ١٢٨ جيجا بايت بجانب السماح بالذاكرة الإضافية كارت الميموري، مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات للالتقاط، ومعالج الرسومات Mali-G57 MP1 من خلال هذا المقال نتعرف علي مميزات وعيوب وسعر الجوال.

مواصفات هاتف Realme C35

المعالج: ثماني النواة، الرسومات mp1 Mali – G57



الذاكرة: الرامات ٤ جيجا بايت، ٦ جيجا بايت الذاكرة العشوائية.

الذاكرة الداخلية نسخة ٦٤ جيجا بايت، و الأخري ١٢٨ جيجا بايت، يدعم ذاكرة خارجية كارت الميموري.

الصوت: مكبر الصوت، مدخل السماعات، يدعم راديو FM

هيكل الجوال: مصنوع الظهر من البلاستيك، الإطار بلاستيك، الوجه زجاجي، الألوان الأخضر، الأسود، يدعم البصمة بالأصابع في زر التشغيل.

أبعاد الموبايل: وزن التليفون ١٨٩ جرام، السمك 8.1 مم، العرض 75.6 مم، ١٦٤.٤مم طوله.

الكاميرا: السلفي الأمامية أحادية التصوير بدقة ٨ ميجا بكسل ذو عدسة f/2.0.

الكاميرا الخلفية ثلاثية التصوير

الأولي بدقة ٥٠ ميجا بكسل ذو عدسة f/1.8.

الثانية بدقة ٢ ميجا بكسل ذو عدسة f/2.4.

الثالثة مزودة بعدسة f/2.8 بدقة ٢ ميجا بكسل.

يدعم فلاش عند التصوير.

الاتصال: يدعم بلوتوث أصدار ٥.٠

يحتوي علي GPS لتحديد الموقع.

يوجد وأي فاي للاتصال بالنت الهوائي.

الشبكات: يدعم شبكات الجيل الثاني ، الجيل الثالث، الجيل الرابع.

الشرائح: يدعم شرحتين نانو وضع الاستعداد.

الشاشة: مقاس ٦.٦ بوصة، نوع IPS LCD، درجة سطوع الشاشة٦٠٠ شمعة.

نظام التشغيل: اندرويد ١١.

الشحن: سريع بقدرة ١٨ واط.

البطارية: غير قابلة للإزالة نوع ليثيوم بو سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير، ونذكركم بسعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy 22 ultra

مميزات جوال ريلمي c35

يدعم كارت ميموري ذاكرة أضافية.



يوجد غالبا كافة المستشعرات به مثل البوصلة والتقارب.

يتوفر الشحن السريع للبطارية، مثل هاتف جالاكسي a52 .

. البطارية كبيرة سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير.

الشاشة كبيرة بالجوال مقاس حجم ٦.٦ بوصة.

المعالج ممتاز ثماني النواة، ونذكركم برابط هاتف ريدمي k50.

عيوب موبايل ريلمي سي ٣٥

لا يدعم خاصية تصوير الفيديو بدقة 4k

الجوال لا يوجد به معدل تحديث الشاشة 90 هرتز.

الكاميرا الأمامية لا تدعم الفلاش.

الموبايل لا يدعم تقنية NFC.

علبة هاتف ريلمي c35

رأس الشاحن.

الكابل USB

جراب الحماية.

الهاتف ريلمي سي ٣٥

الدبوس المعدني للشرائح.

سعر هاتف ريلمي c35

السعر بمصر 2700 جنيه.

ثمن الجوال بالمغرب 1600 درهم.

سعر الهاتف بالدولار الأمريكي 175 دولار.

قيمة الموبايل بالسعودية 655 ريال.

شراء الهاتف بالجزائر 24500 دينار.

السعر في الهند 13170 روبية.

الثمن للجوال بالعراق 255420 دينار، ونذكركم بسعر ايفون 13.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح سعر ومواصفات هاتف Realme C35 بالمميزات الخارقة 2022.