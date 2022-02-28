نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل لعبة فاي ستي الاصلية للاندرويد 2022 GTA Vice City في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فاي ستي الاصلية للاندرويد والتي كثر البحث عنها كثيرا بعد أن نالت لعبة جاتا شهرة واسعة بين كافة الأعمار، وتشتهر باسم سارق السيارات الكبرى ويتم لعبها من خلال أجهزة الكمبيوتر أو من خلال الأندرويد، وتحتاج إلى الكثير من الأسلحة التي بها مجابهة رجال الشرطة أثناء محاولة القبض على السارق، كما تحتوي على أحدث موديلات السيارات، مع العديد من أنواع الدراجات النارية، ويتم تنزيل GTA vice city بخطوات سهلة وهذا ما سنتناوله من خلال هذا الموقع المتميز.

لعبة فاي ستي الاصلية للاندرويد

وتعد لعبة جراند ثفت أوتو فاي ستي الاصلية للاندرويد من أشهر ألعاب التشويق، ومن أهم الخطوات اللازمة لتثبيت تلك اللعبة الشيقة GTA vice city ما سوف نعرضه فيما يلي:

الدخول إلى تطبيق جوجل بلاي من خلال الجوال. تثم سجيل اسم اللعبة في محور البحث الخاص بالتطبيق. بعد ذلك الضغط على أيقونة البحث. ثم قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بتثبيت اللعبة. يتم تحديد طريقة الدفع الخاصة باللاعب.

وتلك هي الخطوات التي يتم من خلالها تثبيت اللعبة، حيث يتم الدخول إلى عالمها الخاص والذي يقوم اللاعب باختياره.

تحميل لعبة GTA Vice City على هواتف الاندرويد

ويتم تنزيل لعبة جاتا للأندرويد من خلال ما سنقوم بتوضيحه من خطوات وهي:

يتطلب تنزيل لعبة جاتا الدخول إلى جوجل بلاي التطبيق الخاص بتثبيت الألعاب. وكتابة اسم اللعبة في المكان المخصص. بينما تتطلب اللعبة أندرويد 7.0 والأحدث. الإصدار الحالي 1.09. وقد وصلت عمليات التثبيت 1,000.000 تقريبا.

gta vice city apk+data تحميل مهكرة

وتتواجد العديد من المميزات في لعبة جاتا المهكرة والتي يتم تثبيتها من خلا Apk وهي:

تصميم حديث من حيث زاوية إطلاق النار.

ورسومات جرافيك تحاكي الواقع.

بها الكثير من الأسلحة الحديثة والتي يمكن الحصول عليها بسهولة.

كذلك يتوافر العديد من موديلات السيارات الحديثة.

التحكم من حيث التشغيل من خلال USB.

فاي ستي تنزيل

ويمكن تنزيل لعبة GTA Vice City من خلال عدة طرق، من أهم تلك الطرق ميديا فاير بحجم 344 ميجا فاير، حيث تعد تلك اللعبة من أشهر ألعاب الجريمة والسطو منذ عام 2012، حيث يقوم السارق بالتجول في المدينة ومحاولة سرقة ما يساعده في الهروب.

حيث يقوم رجال الشرطة بمطاردته، مع تبادل إطلاق النار، وقد قامت الشركة المصممة لجاتا من تحديثات لا حصر لها، وهو ما يهدف لزيادة التشويق والمتعة أثناء اللعب.