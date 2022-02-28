أبل تكشف عن سعر آيفون إس إي الجديد وموعد نزوله

في مفاجأة لشريحة كبيرة من المستخدمين لإصدارات آيفون على مستوى العالم، كشفت شركة أبل الأمريكية عن سعر آيفون إس إي الجديد وموعد نزوله الأسواق، وهو ما يلقى اهتمامًا كبيرًا من عشان منتجات هذه الشركة، خصوصًا لهذا الإصدار الاقتصادي الذي يأتي بمواصفات مميزة، وفي الوقت نفسه بسعر يقل عن الإصدارات الأخرى التي أعلنت أحدثها في شهر سبتمبر 2021م.

سعر آيفون إس إي الجديد وموعد نزوله

ونشرت شركة أبل الأمريكية، سعر آيفون إس إي الاقتصادي الجديد الذي وهوا ما يحمل مُفاجأة سارة لجميع منتظريه، وذلك على النحو التالي:

سعر الهاتف سعر الهاتف يبدأ من 300 دولار أمريكي.

وسيكون أقل بنحو 99 دولارًا عن الإصدار السابق له عام 2020.

الكشف رسميًّا عن الهاتف سيكون في احتفالية يوم 8 مارس المقبل.

مواصفات هاتف iPhone SE

وكشفت شركة أبل عن بعض مواصفات هاتف iPhone SE الجديد، الذي يكون متاحًا في الأسواق من الشهر المقبل، وهي كالتالي:

يأتي الهاتف مدعومًا بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

كما يأتي الهاتف بكاميرا مُحسنة.

ويحتوي على مُعالج من نوع إيه 15 بايونيك الذي ظهر لأول مرّة في هواتف آيفون 13.

مواصفات هاتف iPhone SE

وكانت شركة أبل قد أعلنت عن هاتفها iPhone SE 2020 ليستكمل مسيرة إصدار iPhone SE الذي انطلق في عام 2016 ليستوعب شريحة كبيرة من الراغبين في الحصول على هاتف آيفون بسعر اقتصادي عن باقي الإصدارات، فيما كانت أبرز مواصفاته على النحو التالي: