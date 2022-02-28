نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبل تكشف عن سعر آيفون إس إي الجديد وموعد نزوله في المقال التالي
في مفاجأة لشريحة كبيرة من المستخدمين لإصدارات آيفون على مستوى العالم، كشفت شركة أبل الأمريكية عن سعر آيفون إس إي الجديد وموعد نزوله الأسواق، وهو ما يلقى اهتمامًا كبيرًا من عشان منتجات هذه الشركة، خصوصًا لهذا الإصدار الاقتصادي الذي يأتي بمواصفات مميزة، وفي الوقت نفسه بسعر يقل عن الإصدارات الأخرى التي أعلنت أحدثها في شهر سبتمبر 2021م.
سعر آيفون إس إي الجديد وموعد نزوله
ونشرت شركة أبل الأمريكية، سعر آيفون إس إي الاقتصادي الجديد الذي وهوا ما يحمل مُفاجأة سارة لجميع منتظريه، وذلك على النحو التالي:
- سعر الهاتف سعر الهاتف يبدأ من 300 دولار أمريكي.
- وسيكون أقل بنحو 99 دولارًا عن الإصدار السابق له عام 2020.
- الكشف رسميًّا عن الهاتف سيكون في احتفالية يوم 8 مارس المقبل.
مواصفات هاتف iPhone SE
وكشفت شركة أبل عن بعض مواصفات هاتف iPhone SE الجديد، الذي يكون متاحًا في الأسواق من الشهر المقبل، وهي كالتالي:
- يأتي الهاتف مدعومًا بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات.
- كما يأتي الهاتف بكاميرا مُحسنة.
- ويحتوي على مُعالج من نوع إيه 15 بايونيك الذي ظهر لأول مرّة في هواتف آيفون 13.
مواصفات هاتف iPhone SE
وكانت شركة أبل قد أعلنت عن هاتفها iPhone SE 2020 ليستكمل مسيرة إصدار iPhone SE الذي انطلق في عام 2016 ليستوعب شريحة كبيرة من الراغبين في الحصول على هاتف آيفون بسعر اقتصادي عن باقي الإصدارات، فيما كانت أبرز مواصفاته على النحو التالي:
- يدعم الاتصال قريب المدى NFC.
- يأتي بوزن خفيف يقدر بنحو 148 جرامًا.
- مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الألمونيوم.
- يدعم مستشعر البصمة ويأتي في الجهة الأمامية ويعمل عن طريق اللمس، ويدعم معظم المستشعرات الأخرى.
- التشغيل يأتي بنظام iOS 13.
- البطارية بحجم 1821 مللي أمبير يتم شحنها لنسبة 50% خلال نصف ساعة.
- يتوفر الهاتف بالألوان: الأحمر، والأبيض، والأسود.
- مُقاوم للماء والغبار حتى متر أسفل الماء لمدة 30 دقيقة.
- يدعم شريحتي اتّصال، الأولى من نوع Nano Sim والثانية من نوع eSim.
- ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني، والجيل الثالث، والجيل الرابع.
- الشاشة بأبعاد من نوع Retina IPS LCD بمساحة 4.7 إنش.
- يأتي بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية.
- كما يأتي بمُعالج أبل نفسها من نوع Apple A13 Bionic بتكنولوجيا 7 نانو.
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