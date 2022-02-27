مواصفات وأسعار تويوتا تندرا الجديدة.. أفخم شاحنات البيك أب اليابانية |شاهد

تأتي سيارة تويوتا تندرا الجديدة بمواصفات مختلفة ومميزة من الكروم وسطح أنيق وتصميم مميز وقدرات فائقة، على عكس السابق حيث كان مفهوم الناس عن سيارات البيك أب أنها مجرد سيارات عملاقة ذات قدرات متوسطة ليست مثل السيارات الرياضية الأخرى ولكن الآن تحرص الشركات على الاهتمامات بسيارات البيك أب وتصميمها بشكل ممتاز ويحرص الكثير من الأشخاص على شراء تلك الأنواع.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا الجديدة

جائت سيارة تويوتا تندرا من الخارج بلمسات أنيقة من الكروم الرائع وذلك يظهر من خلال سطحها اللامع.

الأغطية في المرايا الجانبية ومقابض الأبواب من الكروم.

تجد نمط مهيب للشبكة الأمامية وحروف “التندرا” العملاقة ظاهرة الباب الخلفي.

يظهر الاستخدام الأكبر للكروم في جزء العجلات الكبيرة بقياس 22 بوصة.

تمثل العجلات أكبر مجموعة تم تثبيتها على الإطلاق بواسطة تويوتا على شاحنتها ذات الحجم الصغير.

من الداخل أيضاً تحتوي السيارة أنظمة تشغيل قابلة للنشر تلقائياً ترحب بك في مقصورتها الأمامية ذات التصميم الفاخر.

تتميز الكراسي بتنجيد جلدي أنيق باللون الأبيض والأسود بالإضافة إلى إدخالات خشبية حقيقية على لوحة القيادة.

عند فتح الباب سيرحب بك شعار Capstone المضيء على لوحة العدادات الموجودة بجانب الراكب.

تضمن سيارة تويوتا تندرا فتحة سقف بانورامية.

تحتوي أيضا على درج الطاقة لتمييزها عن إصدارات التندرا الأقل.

يتم تركيب زجاج عازل للصوت للأبواب الأمامية لجعل السيارة أكثر هدوءاً بتكلفة إضافية.

يستطيع المشترين اختيار نظام التعليق الهوائي الخلفي ذاتي التسوية لتحقيق سهولة أكثر في القيادة.

تم تجهيز سيارة تويوتا تندرا بمجموعة نقل الحركة الهجينة i-Force Max.

تعتمد السيارة على محرك سداسي الأسطوانات V6 بقوة 437 حصاناً و 583 رطلاً.

يرسل محرك V6 مزدوج التوربو المكهرب الطاقة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.

يوفر المحرك قدرة سحب تبلغ 10،340 رطل.

سعر سيارة تويوتا تندرا الجديدة

حتى الآن لم تكشف شركة تويوتا عن سعر السيارة الجديدة سيارة تيوتا تندرا من فئة البيك أب ولكن تشير التوقعات الحالية إلى أن سعر السيارة الجديدة سوف يتراوح فيما بين 60.000 الى 70.000 دولاى أمريكي.