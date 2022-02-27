شرح تنزيل لعبة قراند الحياة الواقعية للاندرويد والكمبيوتر grand Theft Auto V

استطاعت لعبة قراند الحياة الواقعية جذب الملايين من المحبين في كافة أنحاء العالم، لما تعمل عليه من تمكين اللاعب من الدخول في الشوارع محاكاة الواقع، والقفز على الأرصفة والممرات، بالإضافة إلى استطاعة السير والجري في الأماكن المفتوحة بوجه عام، وهو ما يميز هذه اللعبة عن غيرها من الألعاب إلكترونية لتي يشهدها العالم بشكل كبير في هذه الأوقات وفي السنوات الأخيرة بصفة خاصة التي دخل فيها عالم التكنولوجيا كل بيت.

لعبة قراند الحياة الواقعية

تعرف لعبة قراند الحياة الواقعية التي تدخل ضمن سلسة ألعاب جاتا المغامرات باسم لعبة سرقة السيارات الكبرى، وتعد هذه اللعبة المشار إليها من ألعاب القوة التي تميل إلى المطاردات وما يميزها من أحداث العنف و ألأكشن، ويمكن تثبيت اللعبة على أي من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بمختلف أنظمة الويندوز من 10، وويندوز 8، وما إلى ذلك، فضلا عن إمكانية التثبيت أيضا على الهواتف الاندرويد الذكية.

تثبيت قراند الواقعية على الكمبيوتر

يتطلب تشغيل لعبة حرامي السيارات أو ما تسمي لعبة grand Theft Auto V على الكمبيوتر عدد من الأمور منها

,نظام تشغيل ويندوز 10 و 8 .

كما لابد من توافر مساحة معينة للقرص الصلب بالجهاز تتمثل في 90 جيجا بايت.

وهذه اللعبة تحتاج حجم RAMA4 جيجا بايت للذاكرة العشوائية بالجهاز.

جهاز الصوت في اللعبة يتوافق مع أجهزة الكمبيوتر التي تكون بنظام DirectX10 .

يمكن تنزيل اللعبة من أي مواقع الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت بعد كتابة اسمها واتباع التعليمات.

قراند الحياة الواقعية للجوال

تحتاج اللعبة من اجل التثبيت على أجهزة الاندرويد والهواتف الذكية التي تعمل بهذا النظام إلى:

حجم 410m.

بالإضافة إلى نظام اندرويد 6.0 والأحدث من ذلك.

والإصدار الحالي للعبة يكون 2..4.

أما عمليات التثبيت التي حصلت عليها اللعبة المذكورة حتى الآن فهي تتمثل في اكثر من عدد 1.000.000 عملية تثبيت عبر العالم لما تحمله من مزايا متعددة تمثل الوجود في واقع الحياة مع الأشرار.

تثبيت قراند على الاندرويد

لا يحتاج التثبيت على الاندرويد سوى عدد من الدقائق التي تعمل على منح اللاعب إجراءات التثبيت الممكنة والتي تكون من خلال مواقع تطبيقات الألعاب على الإنترنت مثل جوجل بلاي وما تحمله من ألعاب مختلفة، إذ يستطيع اللاعب التثبيت عند الضغط على هذه الكلمة في داخل اللعبة.