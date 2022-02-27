طريقة سحب الأموال بدون بطاقة من أي ماكينة atm في الشارع

سحب الفلوس من بطاقة atm بدون بطاقة يحتاج لمعرفته الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون لسحب فلوس من المحفظة الإلكترونية الخاصة بهم، وهي تكون على الهاتف وليس لها بطاقة ائتمان، ولا يعرفون الطريقة التي يمكن من خلالها سحب الفلوس من ماكينات atm، ونحن هنا سوف نوضح الطريقة الصحيحة والتي يمكن من خلالها سحب الفلوس التي تكون في المحفظة الإلكترونية الخاصة بك، فتابعونا.

طريقة سحب فلوس من بطاقة atm بدون بطاقه

تتم عملية السحب بكل سهولة ومن خلال عدة خطوات بسيطة يسهل القيام بها وهي كالتالي:

يجب أولاً أن يتم قيام بالتسجيل في تطبيق المحفظة الإلكترونية وذلك من خلال أحد شركات المحمول أو من خلال أي بنك تفضله حيث جميع البنوك حاليا تقدم هذه الخدمة.

يقوم العميل باختيار نوع العملية الذي يريد القيام بها، وتكن السحب النقدي أو ATM Cash Out.

الآن يجب أن يتم إدخال المبلغ الذي يريد سحبه من خلال تسجيله بالصيغة الرقمية من خلال محفظته الإلكترونية.

يقوم العميل بتسجيل بتسجيل الرقم السري الخاص بالمحفظة الإلكترونية الخاصة به.

يبدأ النظام بعدها مباشرةً في إظهار كود الأمان الذي يعرف بـ (OTP).

سوف تظهر على شاشة ماكينات ATM مجموعة من الاختيارات يجب أن يقوم باختيار (خدمات نقدية من دون بطاقة).

بعدها تم اختيار خدمة المحفظة الإلكترونية.

سوف يتعين عليك الآن اختيار خيار السحب النقدي.

قم بكتابة رقم هاتفك الخاص الذي يوجد عليه المحفظة الإلكترونية.

عليك تسجيل الرقم السري الذي وصل إليك من المحفظة الإلكترونية، وعليك تسجيل الرقم بشكل سريع حتى لا يتم تغييره بمرور الوقت.

سجل المبلغ الذي ترغب في سحبه، من الرصيد المتواجد لديك في المحفظة الإلكترونية.

سوف تحصل على المبلغ المطلوب بمجرد الانتهاء من الخطوات السابقة.

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تكون هذه الطريقة بنفس الخطوات السابقة ولكن يتم اختيار خدمة الإيداع نقدي، وبعدها يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالمحفظة الإلكترونية، وتسجيل الرقم السري الذي سوف يرسل إليك، ولآن يمكنك وضع المبلغ الذي تريد إيداعه، من خلال وضعه في الجزء الخاص بإيداع النقود في الماكينة، وانتظر حتى تحصل على رسالة تؤكد حدوث العملية بنجاح.