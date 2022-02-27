كيفية تثبيت اى فوتبول بيس 2022 للاندرويد.. ومتطلبات التشغيل

طريقة تحميل اى فوتبول بيس 2022، يبحث الكثير من محبي كرة القدم عن طريقة تثبيت لعبة أي فوتبول بيس 2022 بعد أن نجحت النسخة الأولى فى جذب الاهتمام لها وأصبحت ذات شعبية كبيرة، حيث حرصت شركة كونامى على إصدار العديد من التحديثات المستمرة لها لإضافة بعض المزايا التي تجعل اللعبة أكثر واقعية ومتعة، ويتطلع الجميع إلى تحميل نسخة PES 2022 خاصة بعدما أطلقت شركة كونامى الإعلان الرسمي التشويقي الذي يحمل المزايا الجديدة المبهرة التي تم إضافتها فى هذه النسخة مما جعل الكثير يتحمس للبحث عن طريقة تنزيل لعبة efootball PES 2022 على هواتف الأندرويد أو أجهزة الكمبيوتر.

طريقة تحميل اى فوتبول بيس 2022 للاندرويد

يمكنك تحميل نسخة أي فوتبول بيس 2022 الأطلية على هواتف الأندرويد بكل سهولة وبجودة عالية على أن تتوافر مساحة خالية مناسبة لحجم اللعبة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التأكد من الاتصال بشبكة الإنترنت ثم الدخول على متجر جوجل بلاى.

فى مربع البحث بالأعلى يتم كتابة اسم اللعبة efootball PES 2022.

اضغط على نسخة اللعبة الأصلية ثم النقر على زر “تثبيت”.

انتظر لبضع دقائق حتى يتم تنزيل اللعبة على هاتفك.

ادخل على ملف اللعبة وقم بالتسجيل عن طريق حساب بريدك الإلكتروني لكى تتمكن من تشغيل اللعبة واستكمال اللعب.

اختر الفريق المباراة وانطلق إلى بدء المباراة.

متطلبات تشغيل لعبة efootball PES على الهاتف

لكى تتمكن من تحميل اللعبة وتشغيلها على هاتفك يجب أن تتأكد أولا من توافر تلك المتطلبات لديك قبل تنزيلها وهى:

توافر مساحة تخزينية تبلغ 2 جيجا على الأقل لكى تتمكن من الاستمتاع باللعبة بدون تقطيع وبكفاءة وجودة عالية، لأن حجم اللعبة يبلغ 1.9 جيجا بايت.

يجب أن تكون الذاكرة العشوائية RAM لهاتفك تبلغ 4 جيجا بايت على الأقل.

تعمل اللعبة على نظام اندرويد 8 ولكن يفضل أن يكون اندرويد 10 للاستمتاع باللعب بجودة عالية.

مزايا لعبة efootball PES2022