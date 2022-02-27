نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحداث الاثنين 28 فبراير هدايا بيس موبايل 2021 الخرافية والمضاعفة وكوينزات مجانية الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة هدايا بيس موبايل 2021 ، ينتظر عشاق لعبة إي فوتبول بيس 2021 أحداث غدا الاثنين الثامن والعشرين من فبراير الجاري. حيث تقوم شركة KONAMI بعمل تحديثين في منافسات اللعبة مرتين أسبوعيا. وهي الاثنين ويتم نزول فيه منافسات جديدة وتعويضات بيس 2021 موبايل. واليوم الأخر وهو يوم الخميس ويتم نزول فيه منافسات DAY جديدة. كذلك يتم نزول فيه ايكون مومنت بيس 2021 مجانا ومنها المدفوع بالكوينز. واليوم سوف نعرض لكم أهم أحداث يوم الاثنين 28 فبراير بيس 2021. كذلك الهدايا التي تقدمها كونامي في هذا الأسبوع. وذلك من خلال موقعكم المفضل ثقفني فتابعوا معي التالي.

أهم أحداث غدا الاثنين 28 فبراير هدايا بيس موبايل 2021

تختتم لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل في خلال 12 ساعة القادمة أحداث أخر الأسبوع السابق من منافسات وعلى المستخدم أن يقوم بالانتهاء من تلك المنافسات والحصول على تعويضات بيس 2021 موبايل. للأسبوع الماضي وفي ساعات قليلة قادمة سيتم نزول المنافسات الجديدة بهدايا خرافية من منافسات DAY. حيث ستكون هدايا مضاعفة من الكوينز ويتم شحن حسابك بعد الفوز في عدة مباريات كثيرة بعدد 200 كوينز مجانية. وكذلك عدد 40 ألف من GP وعدد 400 نقطة. وسيتم صدور تلك المنافسات بالأندية مثل منافسات الخميس الماضي. ويتم أستغلال الفوز بالكوينز شراء ايكون مومنت بيس 2021 يوفنتوس وايكون مومنت بيس 2021 ريال مدريد.

كما يتم نزول منافسة أخرى أوف لاين وهي كل مباراة لها عدد أهداف معين يجب أن يتم تسجيلهم ويتم الفوز الحصول على هدايا بيس موبايل 2021 مضاعفة من الGP في هذه المنافسات. ويتم أيضا إطلاق منافسة أخرى يمكن من خلالها الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 مجاني وهي EUROPEAN CLUB CHALLENGE. وهي عبارة عن لعب مباراة والحصول على ايكون مومنت بيس 2021 يوفنتوس وريال مدريد مجاني وللحصول على لاعبين أيكون مومنت يجب زيارة خطوات الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 موبايل.

أحداث مباريات الأون لاين في PES 2021 mobile يوم 28 فبراير

أحداث الاثنين 28 فبراير بيس 2021 موبايل سيضم أيضا تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل منافسات OPEN CALLENGE بثلاثة منافسات كل منافسة لها عدد من الأهداف المعينة يجب تسجيلهم في المنافس الأون لاين. ويتم الحصول على عملة GP مضاعف ويصل ال GP إلى 150 ألف GP بدلا من 75 ألف GP. بجانب ترقية حسابك في المراتب الأولى في تصنيف اللعبة.

والآن قد وصلنا لنهاية أهم أحداث الاثنين 28 فبراير بيس 2021 موبايل وكيفية الحصول على ايكون مومنت 2021 مجانا. كذلك لقد عرضنا أيضا هدايا بيس موبايل 2021 لهذا الأسبوع. نتمنى لكم الاستمتاع كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.