”تويتر” تتيح ميزة ”تحذيرات المحتوى” لجميع مستخدميها

أتاحت شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة الأشهر في العالم، ”تويتر“، لجميع مستخدمي منصتها الرقمية، الوصول لميزة تحذير المحتوى الجديدة.

وتسمح الميزة الجديدة، التي تم اختبارها العام الماضي، للمستخدمين، بإخفاء أو تشويش صور ومقاطع فيديو معينة وإضافة ”تحذير محتوى“ إليها.

وأعلنت الشركة أنها أجازت الميزة الجديدة لجميع مستخدمي أنظمة تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“ و“الويب“ أيضا.

وكانت منصة ”تويتر“ تتضمن طريقة لإضافة تحذيرات محتوى إلى ”التغريدات“ في الماضي، إلا أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إضافة تحذير لجميع ”التغريدات“، بمعنى أن كل صورة أو مقطع فيديو يتم نشره سيتضمن تحذيرا من المحتوى، بغض النظر عما إذا كان يحتوي على مادة حساسة أم لا.

ولكن الميزة الجديدة تتيح إضافة تحذير لتغريدات معينة، وتطبيق فئات معينة على هذا التحذير.

ولإضافة تحذيرات المحتوى للمنشورات، يجب أولا إضافة صورة أو مقطع فيديو ثم البدء في تحريره والضغط على ”أيقونة العلم“ التي ستظهر قائمة التحذيرات المتاحة لاختيار الفئة المناسبة بين ”العري“ أو ”العنف“ أو ”المحتوى الحساس“.

كما يمكن للمستخدم اختيار أكثر من تحذير للصورة الواحدة، ويمكنه أيضا إضافة تحذير لصورة واحدة أو مقطع فيديو واحد دون الآخر.

وبمجرد نشر المحتوى، ستظهر الصورة أو مقاطع الفيديو غير واضحة أو مشوشة، ويتم عرضها بتحذير محتوى يشرح سبب الإبلاغ عنها.

ويمكن للمستخدمين النقر فوق التحذير إذا كانوا يريدون عرض المحتوى.

وكانت الشركة أعلنت مؤخرا أنها ستمكن المستخدمين من تثبيت 6 محادثات بحد أقصى في الجزء العلوي من صندوق الوارد الخاص للرسائل المباشرة لسهولة الوصول إليها، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها منصة التواصل الاجتماعي لتحسين واجهة المراسلة المباشرة الخاصة بها وسط موجة كبيرة من الإضافات التي أدخلتها في الآونة الأخيرة.

ولتطبيق الميزة الجديدة، يقوم المستخدم بالتمرير إلى اليمين في أي محادثة، ثم بعد ذلك يظهر رمز ”دبوس“ في خلفية زرقاء، ثم يقوم المستخدم بالنقر عليه لتثبيت هذه المحادثة، ثم أخيرا ستنتقل المحادثة إلى قسم ”المحادثات المثبتة“ الجديد في الجزء العلوي من صندوق الوارد الخاص به.