هاتف آيفون iPhone 14 الجديد 2022 المواصفات والأسعار للهاتف آبل iPhone 14 Pro

هاتف آيفون iPhone 14 الجديد 2022 والمتوقع طرحه في الأسواق خلال العام الجاري وقد تم الكشف عن أبرز مواصفاته والأسعار المرتقب نزوله بها في الأسواق، بعد تسريبات عن المرحلة الأولى من انتاج الهاتف آيفون iphone 14 وهو من أقوى الهواتف التي تستعد شركة آبل لطرحها هذا العام وفق ما تم الكشف عنه في تلك المرحلة التجريبية التي يتم بها تجميع عدد قليل من الهواتف لاختبارها ورصد أداءها قبل البدء في مرحلة الانتاج بشكل ضخم، وسيتم الكشف النهائي عن الهاتف من خلال مؤتمر منتظر لشركة آبل والجدير بالعلم أن المؤتمر سيكون بالخاصية المرئية الافتراضية بسبب متحور كورونا.

هاتف آيفون iPhone 14 موديل 2022م

كما ذكرنا سابقًا أن شركة آبل قامت بانتاج عدد من الهواتف بالمرحلة التجريبية تهدف من خلالها إلى :

أولًا القيام بجمع أجزاء الهاتف للعمل على حل أي مشاكل تخص التصميم.

كذلك تتم في المرحلة التجريبية تجميع الملحوظات التي تساعد في تحسين أداء الهاتف.

كما يتم رصد إحصاءات عدد الهواتف التي يتم انتاجها في الساعة.

في النهاية تتم في تلك المرحلة مراقبة جودة الهاتف بدقة.

مواصفات ومميزات هاتف آبل آيفون iPhone 14 Pro

وعن المواصفات التي يتميز بها هاتف آيفون iPhone 14 الجديد 2022، نذكرها بالنقاط التالية:

أولًا ذاكرة الهاتف

يتمتع الهاتف بأقوى ذاكرة وصول عشوائي RAM على الاطلاق. كذلك تتميز الذاكرة بسعة 8 جيجا بايت غير مسبوقة في أي إصدار سابق من هواتف آبل.

تصميم المزود بمعرف الوجه

سيتم تغيير خاصية المزود في المعرف بالوجه من هاتف iPhone 14 والتخلص من تلك الميزة سيكون في صالح التصميم الجديد. كما سيتمتع جهاز أبل آيفون 14 بمزيج من فتحة ثقب دائرية للكاميرا مقترنة بفتحة على شكل حبة لتضمين مكونات Face ID الرئيسية.

كاميرا الهاتف آبل آيفون 14

سيتمتع الهاتف بكاميرا خلفية بتصميم حديث أكثر سماكة يسمح بإزالة نتوء الكاميرا. تصيم الكاميرا الجديد للهاتف سيعمل على السماح للعدسات، والفلاش، والماسح الضوئي LiDAR أن يتساقط مع الزجاج الخلفي. ومن المتوفع أن تقدم شركة آبل عدسة زووم بيريسكوب تتيح تكبير بصري أكبر بكثير. كما سيزود الهاتف الجديد بكاميرات بدقة 48 ميجابكسل وإمكانيات تسجيل فيديو بدقة 8K.

إطار من التيتانيوم

تم تزويد أجهزة آيفون الجديدة بإطار من التيتانيوم

مميزات أخرى بمواصفات الهاتف الذكي الجديد

سيتم إعادة تصميم مكبرات الصوت وكذلك شبكات الميكروفون. سيتم تزويد هاتف آبل أيفون 14 بنظام حراري جديد لغرفة البخار، من شأنه أن يحافظ على برودة آيفون لتقليل تأثير الرقائق الأسرع واتصال 5G. ومن المتوقع ظهور شرائح جديدة من السلسلة A “A16″، مبنية إما على عملية 3 أو 4 نانومتر بواسطة TSMC.

متى موعد مؤتمر آبل القادم للكشف عن الاصدار الجديد هاتف آيفون iPhone 14

سوف يتم تدشين مؤتمر شركة آبل للإعلان عن الاصدار الجديد يوم الثلاثاء 8 شهر مارس المقبل للعام الجاري 2022م وسيتم خلال المؤتمر المنتظر الإعلان عن أجهزة جديدة بأنظمة تشغيلية جديدة مثل: