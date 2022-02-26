أحدث أكواد فري فاير لـ شحن آلاف الجواهر عبر الموقع الرسمي

حدث جديد من فري فاير يحمل العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، بمشاركة آلاف اللاعبين، حدث عجلة الربيع3، والذي يوفر العديد من الهدايا والمكافآت والجوائز الفورية والقسائم الذهبية للفائزين في حالة تخطي المستويات المتقدمة وتحقيق نتائج إيجابية، مع إمكانية الحصول على كامل الإضافات والأدوات والمهام المساعدة من أسلحة وملابس وأشكال وحزم ومدرعات ومركبات وغيرها.

أكواد فري فاير

أما أبرز وأهم وأحدث أكواد فري فاير الجديدة التي يُمكن استخدامها من أجل الحصول على آلاف الجواهر المؤكدة، فيُمكنكم متابعة الأكواد التالية التي تم تجميعها وفق ما يتم تداوله مؤخرًا:

NUEV C4IB 9BBO

HGSU LTG5 GP43

B9K5 EUMC 9N7R

AJVK 3SJ7 CQ3N

FG7B 9655 F7CE

84K8 P5IO FLOV

R9FU U8ER GN7O

FJMG X8BN EAR0

FQ50 TJV5 PBK3

FTCG I93G 6A6F

FXKM DKTK UE8H

FM79 621B DI86

SR6G 9M5R SQL9

PCFR NKF9 G56R

MMFI 6NJE ODO8

9RJF MAQJ EER8

KGNJ MBJJ DPLF

OEH6 6RP7 6TMS

FA2B A52N 1KEI

FSCQ 5S2M KDTS

F29I 5ES0 JMVH

KIB8-7D6Y-TEG4

HN5J-6KY7-OUJ9

H8GF-UDYS-GAFQ

DE14-2ERD-3C4V

FGLD LTMW 1NCC

FFL1 9CKG 48MP

F8O8 S882 0W23

F54E DT57 AUSG

FBL4 LJ30 A6E4

FFFW JGCC 7E4M

FTAR AGKU 2D64

MGUC QBSS OJ48

4P33 AGSD 38T4

MQES 999C V8BH

OLR4 TCGS 8GJ9

O5FA URKM BLU7

T5AJ G7EG O8GO

IFPS EI6O LVVU

L6CN 9LUO 8P5T

JIVJ H48I 7R7L

C9DQ MJM5 RTMM

U5VD 4VLS HA95

FW11 D3FT CSDV

FRAQ BMW1 S4D1

FXO2 IP4M JE2V

FW11 D3FT CSDV

FRAQ BMW1 S4D1

FXO2 IP4M JE2V

FILI IID8 TVUO

FGSS P09R HVL9

F3JK 5QTQ CJ78

F3TO JSIU 2SM2

مع الأخذ في الاعتبار من ضرورة تسجيل الكود في الخانة المخصصة له في الموقع الرسمي للعبة الخاصة بتسجيل الأكواد، ثم الضغط على إرسال إو استرداد الجواهر، وفي حالة سريان صلاحية الكود ومطابقته للمواصفات المطلوبة من اللعبة، سيتم على الفور شحن رصيد محفظتك في اللعبة بالجواهر الصالحة التي يتم استخدامها بشكل مباشر في شراء العناصر والمهام الأساسية والأدوات والأسلحة والإضافات الجديدة التي تتضمنها آخر التحديثات.