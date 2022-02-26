في حالة نسيان الباسورد كيفه تفتح قفل أي جوال بدون رقم سري أو نمط بطريقة سهلة وبدون فورمات 2022

كيفية فتح الهاتف المقفل بكلمة مرور بدون تنسيق 2022 وكيفية فتح الهاتف عندما تنسى كلمة المرور وكيفية فتح الهاتف المقفل بكلمة مرور huawei وكود لإلغاء قفل جميع الهواتف وإلغاء تأمين الرمز لأي هاتف Samsung باستخدام برنامج (PhoneRescue)، سأقول لك شيئا حيال ذلك.، كيفية فتح قفل هاتف بدون تنسيق 2022 هل تبحث عن طريقة لإلغاء قفل هاتف Android مغلق ولكن لا تريد أن تفقد أي بيانات على جهازك؟ اقرأ هذا الدليل للتعرف على كيفية فتح قفل هاتف Android دون فقد البيانات.

كيفية فتح موبايل مغلق برقم سري



بصفتك الشخص الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى البيانات الموجودة على هاتفك وجهازك، يفضل معظم الأشخاص إعداد كلمة مرور أو رمز PIN أو قفل نمط ومع ذلك، إذا نسيت كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي أو قفل النمط أو أي شيء آخر فلن تتمكن من الوصول إلى جهاز Android الخاص بك، وتبحث عن طريقة لإلغاء تأمين هاتف مقفل برقم التعريف الشخصي.

عادةً عند حدوث ذلك تعد استعادة الهاتف إلى إعدادات المصنع أحد الخيارات لاستعادة الوصول ولكن هذا يؤدي إلى فقد كامل لجميع البيانات الموجودة على الهاتف لذا هل هناك طريقة لإلغاء قفل القفل دون تنسيق هاتف Android وفقدان البيانات ؟ الجواب نعم إليك أهم الطرق لشرح كيفية فتح هاتف مقفل برقم سري بدون تنسيق 2022.

كيفية فتح هاتف مقفل برقم سري