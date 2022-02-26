نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile على كافة الهواتف الأندرويد وكذلك الكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات Pubg Mobile هي ما يبحث عنه كل من يحب لعبة ببجي، وهناك عدة طرق غير مجانية وهناك منها العديد من عمليات احتيال والخداع بالإضافة إلى إمكانية سرقة معلوماتك الشخصية، ولهذا يبحث الناس عن طريقة رسمية لشحن الشدات بسهولة ثم الاستمتاع بأفضل مغامرة في لعبة PUBG المذهلة التي يحبها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، تابع معنا ما يلي لمعرفة كافة التفاصيل حول كيفية شحن شدات ببجي موبايل.

كيفية شحن شدات ببجي موبايل

تعد بطاقات PUBG واحدة من أسهل الطرق وأفضلها للاعبين لإرسال بطاقات PUBG، ويمكن للاعبين أيضًا شراء بطاقات PUBG وتحصيل الرسوم من خلال دفع رسوم إلى حسابه، ويمكن للاعبين أيضًا الحصول عليها من خلال التعامل مع شعبيتها، فيما يلي أفضل وأبرز الطرق التي يمكنك من خلالها شحن شدات لعبة ببجي موبايل:

يشتري اللاعبون بطاقات من بعض المواقع مثل موقع My Cards.

بعد ذلك، عندما تحصل على بطاقتك، ستجد بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رمز متعلق بتنشيط اللعبة.

ينتقل اللاعب بعد ذلك إلى موقع ببجي الرئيسي ويكتب المعرف المرتبط بك (الآي دي) لشحن الشدات، ثم

يكتب ويدخل الأحرف والأرقام التي تظهر أمامك في الصورة.

أخيرًا، اضغط على كلمة “Redeem” الظاهرة أمامك.

شحن شدات ببجي ببطاقات جوجل بلاي

في الواقع، هذه الطريقة مناسبة فقط للأشخاص الذين لديهم هواتف وأجهزة Android، إذا لم يكن لديك جهاز Android، فلا يمكنك اتباع هذه الطريقة، يمكنك أيضًا استخدام بطاقة إعادة شحن متجر Google Play لعرض أداة PUBG، هذه هي الخطوات:

أولاً، يجب عليك ملء رصيد حساب Google الخاص بك ببطاقة Google Play.

بعد ذلك، افتح لعبة PUBG من خلال حسابك الشخصي وأضف الشدات.

انقر فوق قاطرات PUBG في اللعبة للحصول على المبلغ الذي تريده والدفع من خلال Google Play.

أكواد شحن شدات ببجي

لدى اللعاب بعض الرموز غير المجدية التي يمكن أن يأخذها ويحتاجها أثناء عملية التسجيل، يحتاج فقط إلى كتابة الرمز في المربع على الموقع الرسمي عند التسجيل، وهذه بعض الرموز والأكواد التي تحتاج إلى استخدامها: