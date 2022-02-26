نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي 2022 برقم الآي دي وبأسهل طريقة اشحن الموسم الجديد في المقال التالي
لعبة ببجي من الألعاب التي أصبحت متداولة ومعروفة جدًا في الفترة الأخيرة، والتي يقبل عليها كل الأفراد مهما كانت أعمارهم هذه اللعبة تحتوي على عدد من الشدات والتي لابد من شحنها باستمرار لكي يسهل على اللاعب الانتقال من مستوى إلى آخر ولكي يحصل على الأسلحة والمعدات اللازمة لتحقيق الفوز، لذلك سوف نقوم بشحن الشدات من خلال الموقع الرسمي.
يتم شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي الذي أتاح فرصة شحن الشدات عن طريق الإنترنت، هذا الموقع يسمى “Midasbuy”، وذلك لأن شحن الشدات يعتبر العامل الأساسي في اللعبة.
فبمجرد شحن الشدات يحصل المستخدم على كل المستلزمات التي تساعد اللاعب على اللعب هذه المستلزمات عبارة عن (الأسلحة، الدروع، وسائل النقل، والملابس) وغيرها من الأشياء الأخرى.
في حالة عدم شحن شدات ببجي سوف يضطر اللاعب للتوقف عن اللعب حتى يعيد شحن الشدات مرة أخرى.
طريقة شحن شدات ببجي
لكي تتم عملية شحن شدات ببجي بنجاح يجب على المستخدم القيام بعدة خطوات والتي سوف نوضحها في الآتي:
- قم بفتح اللعبة على الجهاز الموجود عليه تطبيق اللعبة.
- قم بالضغط على ملفك الشخصي الموجود في الجانب العلوي الأيسر الخاص باللعبة.
- قم بعمل كوبى لرمز المعرف الخاص بالمستخدم أو الـ ID.
- يتم التوجه إلى موقع “Midasbuy” والدخول عليه من خلال الموقع الإلكتروني midasbuy.com
- الدخول على الموقع عن طريق تسجيل البيانات مثل اسم مستخدم اللعبة، وكلمة السر الخاصة بحساب المستخدم.
- بعد تسجيل الدخول يتم عمل حساب على “Midasbuy”.
- لابد من إدخال البريد الإلكتروني للمستخدم.
- اختيار كلمة سر مناسبة للحساب.
- اختيار الدولة التابع لها المستخدم.
- كتابة تاريخ ميلاد المستخدم.
- قم بالموافقة على كل الشروط والتعليمات الموجودة في اللعبة.
- اتجه نحو التسجيل واضغط عليها.
- قم بتسجيل رمز التحقق الذي استقبلته على بريدك الإلكتروني.
- بعد ذلك يتم الضغط على الخانة المدون عليها كلمة “التالي”.
- من خلال هذه الخطوات سوف يتم التسجيل بنجاح.
الخطوات التالية للتسجيل في الموقع الرسمي
- يجب تسجيل المعرف الخاص بالمستخدم ID مرة أخرى.
- قم بالتوجه إلى كلمة “حسنًا” واضغط عليها ثم قم بالذهاب إلى كلمة “استرداد” الموجودة أعلى الصفحة واضغط عليها.
- قم بتنزيل تطبيق fungo من على المتجر بالنسبة لأجهزة الأندرويد.
- أما إذا كانت أجهزة الأيفون فيتم التنزيل من خلال هذا الموقع apps.apple.com يمكنك نسخه والدخول إليه.
- قم بفتح التطبيق من على جهازك وتوجه إلى الصفحة الخاصة بالمهام.
- التوجه إلى أسفل الصفحة من أجل الضغط على كلمة “استرداد”.
- في حالة حصول اللاعب على 60UC أو 300UC من خلال النجاح في إنجاز بعض المهام يتم عمل الاسترداد.
- ضرورة النقر على كلمة “استبدال” 60UC ثم تأكيد عملية الاستبدال.
- النقر على REWARD ERCORD.
- الانتقال إلى CHECK والنقر عليها.
- سوف يظهر الكود المستخدم يجب أخذ كوبي من الكود.
- التوجه إلى موقع MIDASBUY ووضع الكون المنسوخ في مكان استبدال الهدايا للعبة ببجي.
- قم بالموافقة عن طريق النقر على كلمة “نعم” ثم النقر على “إرسال”.
- يجب التأكد من سلامة معرف اللاعب لكي يتم الشحن بشكل صحيح بواسطة الموقع الرسمي.
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