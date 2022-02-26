طريقة شحن شدات ببجي 2022 برقم الآي دي وبأسهل طريقة اشحن الموسم الجديد

لعبة ببجي من الألعاب التي أصبحت متداولة ومعروفة جدًا في الفترة الأخيرة، والتي يقبل عليها كل الأفراد مهما كانت أعمارهم هذه اللعبة تحتوي على عدد من الشدات والتي لابد من شحنها باستمرار لكي يسهل على اللاعب الانتقال من مستوى إلى آخر ولكي يحصل على الأسلحة والمعدات اللازمة لتحقيق الفوز، لذلك سوف نقوم بشحن الشدات من خلال الموقع الرسمي.

يتم شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي الذي أتاح فرصة شحن الشدات عن طريق الإنترنت، هذا الموقع يسمى “Midasbuy”، وذلك لأن شحن الشدات يعتبر العامل الأساسي في اللعبة.

فبمجرد شحن الشدات يحصل المستخدم على كل المستلزمات التي تساعد اللاعب على اللعب هذه المستلزمات عبارة عن (الأسلحة، الدروع، وسائل النقل، والملابس) وغيرها من الأشياء الأخرى.

في حالة عدم شحن شدات ببجي سوف يضطر اللاعب للتوقف عن اللعب حتى يعيد شحن الشدات مرة أخرى.

طريقة شحن شدات ببجي

لكي تتم عملية شحن شدات ببجي بنجاح يجب على المستخدم القيام بعدة خطوات والتي سوف نوضحها في الآتي:

قم بفتح اللعبة على الجهاز الموجود عليه تطبيق اللعبة.

قم بالضغط على ملفك الشخصي الموجود في الجانب العلوي الأيسر الخاص باللعبة.

قم بعمل كوبى لرمز المعرف الخاص بالمستخدم أو الـ ID.

يتم التوجه إلى موقع “Midasbuy” والدخول عليه من خلال الموقع الإلكتروني midasbuy.com

الدخول على الموقع عن طريق تسجيل البيانات مثل اسم مستخدم اللعبة، وكلمة السر الخاصة بحساب المستخدم.

بعد تسجيل الدخول يتم عمل حساب على “Midasbuy”.

لابد من إدخال البريد الإلكتروني للمستخدم.

اختيار كلمة سر مناسبة للحساب.

اختيار الدولة التابع لها المستخدم.

كتابة تاريخ ميلاد المستخدم.

قم بالموافقة على كل الشروط والتعليمات الموجودة في اللعبة.

اتجه نحو التسجيل واضغط عليها.

قم بتسجيل رمز التحقق الذي استقبلته على بريدك الإلكتروني.

بعد ذلك يتم الضغط على الخانة المدون عليها كلمة “التالي”.

من خلال هذه الخطوات سوف يتم التسجيل بنجاح.

الخطوات التالية للتسجيل في الموقع الرسمي