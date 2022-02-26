طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت اوتو 5 على نظام الاندرويد من الموقع الرسمي

ينتشر الإصدار الجديد للعبة جراند ثيفت أوتو 5 بشكل سريع بين مفضلي ألعاب الفيديو، وتعد لعبة جراند ثيفت أوتو واحدة من أهم ألعاب الفيديو حيث استطاعت أن تنال شهرة واسعة منذ زمن بعيد، حيث يعرفها الكبير والصغير ويرجع ذلك إلى اختلافها بين باقي الألعاب الأخرى، فهي باختلاف باقي الألعاب التي تنتشر لفترة معينة ثم سرعان ما تختفي فإنها من الألعاب التي ظلت محفورة في أذهان الكثيرين، وذلك بسبب قيام مؤسسي اللعبة بتحديثها بين الحين والآخر، حتى قامت الشركة المؤسسة الآن بنشر الإصدار الخامس لها، لهذا يبحث اللاعبين عن طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5

وفرت الشركة المصنعة للعبة جراند ثيفت أوتو نسخة أصلية عبر أجهزة الأندرويد من خلال موقع الألعاب المتاح على الجهاز واتباع الخطوات التالية: –

الدخول على أيقونة جوجل كروم.

في قائمة البحث قم بكتابة Rock star games وأدخل على الموقع الأصلي للعبة جراند ثيفت أوتو.

قم باختيار نظام للأندرويد الخاص بجهازك.

ويتم بعد ذلك دفع مبلغ اللعبة الموضوع عبر الموقع.

بعد دفع المبلغ المتاح على لعبة جراند ثيفت أوتو قم الآن بتثبيتها على هاتفك للدخول عليها والتمتع بها.

مميزات لعبة جراند ثيفت أوتو 5

توجد العديد من المميزات في لعبة جراند ثيفت أوتو 5 ذلك الإصدار الذي قامت شركة اللعبة بنشره منذ فترة قصيرة، هذا ما يحث البعض إلى البحث عن طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5، حيث أن ما يميز ذلك الإصدار ما يلي: –