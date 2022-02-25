شرح لعبة ماين كرافت 3D الأصلية 2022 ألعاب فلاش أون لاين إصدار Block Craft 3D

تأتي لعبة ماين كرافت 3D كواحدة من بين الألعاب الجديدة التي تعمل في صدد جذب اللاعب من بداية اللعبة حتى النهاية كي يستطيع المقاومة والوصول إلى القمة، حيث يكون اللعب في هذه اللعبة الجميلة في صدد مجموعة ألعاب فلاش التي يندمج فيها مختلف الفئات الشعبية بما فيها من أعمار مختلفة، وتكون هذه اللعبة أيضا فضلا عن ما سبق من ألعاب محاكاة الواقع التي تظهر من خلال عدد من الرسومات 3d وما بها من واقعية.

لعبة ماين كرافت 3D

إن لعبة ماين كرافت 3D من الألعاب القوية التي تحظي بشعبية كبرى في مجال ألعاب فلاش أون لاين، حيث يتم تحميل اللعبة من جانب العديد من الأفراد على مستوى العالم من الشباب والصغار، بالإضافة إلى الكبار أيضا الذين يشتاق كل منهم إلى اللعب السهل من اجل الترفيه وقضاء أوقات ممتعة، وتعمل اللعبة في صدد البحث عن خريطة النجاة ويمر اللاعب في رحلة البحث هذه بمجموعة من المخاطر والصعوبات.

لعبة ماين كرافت أون لاين

تقدم النسخة الأصلية من لعبة Minecraft Classic 3D للاعب كيفية الدخول في جزيرة نائية ومهجورة والعمل في هذه الحالة على زرع الأشجار، وحفر الأنفاق، وكافة الأعمال التي تكون في صدد إحياء تلك الجزيرة.

ويمكن للاعب في هذه الأثناء دعوة ما يكون من أصدقاء عبر العالم من اجل العمل معه والاستمتاع اكثر في هذه الألعاب التي تدخل ضمن ألعاب فلاش أون لاين.

ويستطيع اللاعب من خلالها تكوين صداقات متعددة.

كيفية اللعب مع الأصدقاء

يستطيع اللاعب مشاركة أصدقاء معه في اللعب وذلك عن طريق القيام بعملية نسخ رابط اللعبة بعد تثبيتها على الهاتف المحمول.

ثم إرسال هذا الرابط إلى من تريد من أصدقاء.

حيث يبدأ الصديق من اجل استخدام هذا الرابط المرسل إليه بإدخال البطاقة الخاصة بك ثم بداية اللعب الفوري والتلقائي.

ويمكنك إرسال اللعبة عن طريق النسخ إلى أي من الأصدقاء .

إلى أن يتم الوصول إلى عدد 9 من هؤلاء الأصدقاء يتوقف عملية الإرسال.

حيث يكون هذا العدد 9 هو الحد الأعلى للأصدقاء.

تثبيت ماين كرافت

يتم تثبيت اللعبة عن طريق الدخول إلى الموقع الخاص بها على الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد، حيث تحتاج اللعبة في صدد: