أكثر من 1000 رسالة في المرة.. أفضل برنامج إرسال رسائل جماعية على واتساب مجاناً

يمكنك إرسال 1000 رسالة فأكثر على تطبيق واتساب في ثواني معدودة، ويعد هذا الأمر أمر سحري للعديد من الشركات والمؤسسات وخاصة الطبية منها التي غالباً تجد صعوبة في إرسال الرسائل الجماعية دفعة واحدة لجميع الأرقام المسجلة لديها والتي قد تكون طلبية أدورية أو غيرها، ويعتبر هذا البرنامج له الأفضلية لدى خدمة العملاء، حيث يساعدهم على تقديم الحلول الإبداعية للتواصل مع العملاء بمهارة ودقة عالية، ويقدم البرنامج ألف رسالة مجانية من خلال القيام بتحميل النسخة المجانية على الكمبيوتر.

أفضل برنامج إرسال رسائل جماعية على واتساب

توجد بعض المميزات لبرنامج HI WhatsApp، حيث أنه لا داعي للقلق من حفظ أي اسم في جهات الاتصال، وكل ما عليك هو كتابة الرقم ثم التحدث مباشرة، وإرسال الرسائل، وهذه الطريقة تمتاز بالإبداع والشكل العصري، وتعد طريقة جيدة للتواصل مع العملاء دفعة واحدة، حيث أنها توفر الكثير من الوقت على الطرفين وخاصة المرسل، الذي يستطيع إرسال الكم الهائل من الرسائل خلال ثواني معدودة، لذا تفضل العديد من الشركات استخدام تلك البرامج، والتي تتيح إرسال عدد كبير من الرسائل في المرة الواحدة، ويكون مميز للشركات الكبيرة والمتوسطة وكذلك الصغيرة، حيث أنه يوفر الكثير من الوقت.

قم بكتابة كل ما ترغب به من معلومات تريد إيصالها للعملاء أو الجمهور من خلال رسائل نصية تصل إلى أكثر من 500 حرف في الرسالة الواحدة، ويمكن للبرنامج أيضاً من إرسال ملف صوتي بكل سهولة، وستتمكن من جعل الأخبار أكثر دقة، وذلك من خلال دمج هذه الأخبار مع الصور، كما أتاح البرنامج أيضاً إرسال الفيديوهات التي تغنيك عن كتابة ألف كلمة.

يمكنك إرسال رسائل واتساب الجماعية، والتي قد تصل إلى 1000 رسالة في المرة الواحدة من خلال استخدام أي جهاز كمبيوتر، سيقوم البرنامج بتقديم جميع التقارير والتفاصيل الدقيقة عن كل الأرقام، ولتضمن سهولة المراسلات الجماعية، قم بإنشاء قوائم اتصال بالبرنامج، ويقدم لك البرنامج بعض القوالب الجاهزة للرسائل، وكل ما عليك فعله هو اختيار النموذج المناسب لك وإرساله لكي يوفر عليك الوقت والجهد، وتوجد واجهة تدعم اللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الدغم الفني طوال اليوم خلال الأربعة والعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع.