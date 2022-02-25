نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت أحصل علي كوينز تحديث efootball PES 2021 الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت الأخير المطروح من شركة كونامي العالمية الرائدة في الألعاب الإلكترونية . ولعبة الساحرة المستديرة وكيفية الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021 . هو التساؤل الذي يتم تداوله بين كافة لاعبي الساحرة المستديرة حول العالم . كما أن نسخة إي فوتبول 2022 للأندرويد الجديدة المحدثة والتي تم تطويرها من الشركة . يتم منح لاعبي إي فوتبول بيس 2021 الجديدة 100 كوينز أسبوعياً لكي ما يتم شراء اللاعبين داخل المباريات المختلفة . كذلك أوضحت كونامي بأن كوينز إي فوتبول بيس 2021 للأندرويد الجديدة يتم الحصول عليها . عبر الفوز بالمباريات بشكل يومي . كما يتم الحصول علي 100 كوينز في efootball pes 2022 عبر موقع الشركة الرسمي .

إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت وحصولك علي أيكون مومنت

لكي ما تحصل علي أيكون مومنت efootball pes 2022 Konami وهدايا الأسبوع الحالي من كونامي . يجب أن يكون قد تم تحديث إي فوتبول بيس 2021 الأخير عبر موقع الشركة أو أي متجر رسمي . كذلك يجب توفير مساحة 200mb علي هاتفك حجم تحديثات PES eFootball الأخير تلك المساحة تشمل كافة محتويات بيس 2011 من لاعبين . وجرافيك وغيرها من التحديثات كما تأتي efootball pes 2021 متلاشية كافة الأخطاء السابقة في اللعبة عبر قائمة GAME PLAY . كذلك تم إضافية أحذية وقفازات جديدة خاصة بحارس مرمي بيس 2022 الجديدة التي أقترب موعد طرحها . كما تم أيضاً إضافة كافة ما يخص الدوريات العالمية لتكون متاحاً في تحديث efootball PES 2021 الجديدة الأخير .

إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت الأخير من شركة KONAMI

أذا ما كانت رغبتك في الحصول علي تحديث إي فوتبول بيس 2021 الأخير ذلك يتم عن طريق . متجر متوافق مع هاتفك وبمجرد تسجيل دخولك علي المتجر يتم تسجيل PES eFootball بمربع البحث . بعدها يتم ظهور efootball pes 2021 كل ما عليك هو الضغط علي مربع التحديث . تستغرق تلك الخطوات دقائق معدودة وتكون بعد ذلك بيس 2022 للأندرويد بدون نت علي هاتفك .

خطوات الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021

يتم الحصول علي أيكون مومنت إي فوتبول بيس 2021 للأندرويد الجديدة بعد أن يتم تحديث النسخة عبر المتاجر . بعد التحديث يتم اتباع الخطوات التالية :-

تقوم بتسجيل الدخول علي حسابك بمتجر متوافق مع هاتفك ومن صفحته الرئيسية يتم اختيار قائمة ICON MOMENT . كما عبر مربع البحث يتم تسجيل إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت للحصول علي نسخته الأخيرة . كذلك عبر قائمة CHICK UP لنسخة إي فوتبول بيس 2021 موبايل الجديدة يتم تحديد قدرات اللاعبين . كما يتم الحصول علي إيكون مومنت لعبة efootball pes 2021 من خلال قائمة SIGN . يتيح لك تحديث efootball PES 2021 الجديدة بعمل الاختبارات علي قدرات كافة اللاعبين . المرغوب فيهم وليست اللاعبين المقترحين داخل إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة .

كوينز إي فوتبول 2022 للأندرويد الجديدة

تحصل علي كوينز efootball pes 2022 Konami المحدثة ذلك من خلال قيامك باللعب بشكل يومي والفوز . بكافة مباريات الدوري المحدد للعب كما بجانب ذلك يتم فتح إي فوتبول بيس 2021 موبايل الجديدة عبر موقع KONAMI . كذلك بعد أن تفوز بأي مباراة في PES eFootball وتسجيل دخولك بموقع الشركة تحصل علي عدد من كوينز PES 2022 بشكل أسبوعي . بكميات تحددها الشركة علي موقعها .

إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت الذي تم علي نسخة إي فوتبول بيس 2021 للأندرويد الجديدة . وكيفية الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021 تم توضح ذلك داخل مقال اليوم .