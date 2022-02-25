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إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت أحصل علي كوينز تحديث efootball PES 2021 الجديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت أحصل علي كوينز تحديث efootball PES 2021 الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت الأخير المطروح من شركة كونامي العالمية الرائدة في الألعاب الإلكترونية . ولعبة الساحرة المستديرة وكيفية الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021 . هو التساؤل الذي يتم تداوله بين كافة لاعبي الساحرة المستديرة حول العالم . كما أن نسخة إي فوتبول 2022 للأندرويد الجديدة المحدثة والتي تم تطويرها من الشركة . يتم منح لاعبي إي فوتبول بيس 2021 الجديدة 100 كوينز أسبوعياً لكي ما يتم شراء اللاعبين داخل المباريات المختلفة . كذلك أوضحت كونامي بأن كوينز إي فوتبول بيس 2021 للأندرويد الجديدة يتم الحصول عليها . عبر الفوز بالمباريات بشكل يومي . كما يتم الحصول علي 100 كوينز في efootball pes 2022 عبر موقع الشركة الرسمي .

إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت
الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021

إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت وحصولك علي أيكون مومنت

لكي ما تحصل علي أيكون مومنت efootball pes 2022 Konami وهدايا الأسبوع الحالي من كونامي . يجب أن يكون قد تم تحديث إي فوتبول بيس 2021 الأخير عبر موقع الشركة أو أي متجر رسمي . كذلك يجب توفير مساحة 200mb علي هاتفك حجم تحديثات PES eFootball الأخير تلك المساحة تشمل كافة محتويات بيس 2011 من لاعبين . وجرافيك وغيرها من التحديثات كما تأتي efootball pes 2021 متلاشية كافة الأخطاء السابقة في اللعبة عبر قائمة GAME PLAY . كذلك تم إضافية أحذية وقفازات جديدة خاصة بحارس مرمي بيس 2022 الجديدة التي أقترب موعد طرحها . كما تم أيضاً إضافة كافة ما يخص الدوريات العالمية لتكون متاحاً في تحديث efootball PES 2021 الجديدة الأخير .

إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت الأخير من شركة KONAMI

أذا ما كانت رغبتك في الحصول علي تحديث إي فوتبول بيس 2021 الأخير ذلك يتم عن طريق . متجر متوافق مع هاتفك وبمجرد تسجيل دخولك علي المتجر يتم تسجيل PES eFootball بمربع البحث . بعدها يتم ظهور efootball pes 2021 كل ما عليك هو الضغط علي مربع التحديث . تستغرق تلك الخطوات دقائق معدودة وتكون بعد ذلك بيس 2022 للأندرويد بدون نت علي هاتفك .

خطوات الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021

يتم الحصول علي أيكون مومنت إي فوتبول بيس 2021 للأندرويد الجديدة بعد أن يتم تحديث النسخة عبر المتاجر . بعد التحديث يتم اتباع الخطوات التالية :-

  1. تقوم بتسجيل الدخول علي حسابك بمتجر متوافق مع هاتفك ومن صفحته الرئيسية يتم اختيار قائمة ICON MOMENT .
  2. كما عبر مربع البحث يتم تسجيل إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت للحصول علي نسخته الأخيرة .
  3. كذلك عبر قائمة CHICK UP لنسخة إي فوتبول بيس 2021 موبايل الجديدة يتم تحديد قدرات اللاعبين .
  4. كما يتم الحصول علي إيكون مومنت لعبة efootball pes 2021 من خلال قائمة SIGN .
  5. يتيح لك تحديث efootball PES 2021 الجديدة بعمل الاختبارات علي قدرات كافة اللاعبين . المرغوب فيهم وليست اللاعبين المقترحين داخل إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة .

كوينز إي فوتبول 2022 للأندرويد الجديدة

تحصل علي كوينز efootball pes 2022 Konami المحدثة ذلك من خلال قيامك باللعب بشكل يومي والفوز . بكافة مباريات الدوري المحدد للعب كما بجانب ذلك يتم فتح إي فوتبول بيس 2021 موبايل الجديدة عبر موقع KONAMI . كذلك بعد أن تفوز بأي مباراة في PES eFootball وتسجيل دخولك بموقع الشركة تحصل علي عدد من كوينز PES 2022 بشكل أسبوعي . بكميات تحددها الشركة علي موقعها .

إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت الذي تم علي نسخة إي فوتبول بيس 2021 للأندرويد الجديدة . وكيفية الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021 تم توضح ذلك داخل مقال اليوم .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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