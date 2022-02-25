لعبة Mini Block Craft 3D كيفية تنزيل ميني بلوك كرافت 2022 ألعاب بناء محاكاة الواقع

تعتبر لعبة Mini Block Craft 3D الجديدة من الألعاب التي تتمتع بعدد من المميزات، حيث تعمل لعبة ميني بلوك كرافت على إجبار اللاعب بالاستمتاع بها عن طريق إبداع التصميم داخل اللعبة والارتقاء وفقا إلى التدرج في عدد من المراحل والمستويات، وهذه اللعبة المشار إليها تعد واحدة من افضل ألعاب بناء على الإنترنت، وهي مجانية إذ لا يحتاج اللاعب في أي مرحلة أو مستوى من مراحل اللعب إلى شراء أي من الأدوات ومداومة اللعب بصورة مجانية.

لعبة Mini Block Craft 3D

تعمل لعبة ميني بلوك كرافت على إعطاء اللاعب مساحة واسعة من اللعب المنفرد، فضلا عن اللعب بواسطة مشاركة الأصدقاء ومجتمعا معهم، حيث تعمل تلك اللعبة في صدد تمكينك من بناء منزل صغير لك ولعائلتك، أو فيلا بمساحة واسعة من اجل السكن فيها مع أصدقاؤك الذين يكونون معا بوتقة واحدة بالرغم من اختلاف الجنسيات والبلاد حول العالم، ويمكن تجميل ما يتم بناؤه في اللعبة بالأشجار والنباتات الطبيعية بشكل لائق.

مميزات لعبة ميني بلوك كرافت

هناك الكثير من مميزات اللعبة تعمل على زيادة أعداد لاعبي تلك اللعبة يوما بعد يوم، ومن تلك المزايا

تستطيع من خلال اللعبة بناء ما يحلو لك من مباني ومنشئات بطريقتك الخاصة.

يوجد باللعبة الكثير من الحيوانات ألأليفة التي يمكن أن تلعب معهم بنفسك.

يمكن للاعب بعد إتمام البناء الخاص به دعوة أصدقائه لزيارته كما يمكنه الذهاب إلى أماكن الأصدقاء وزيارتهم.

تعتبر اللعبة من ألعاب محاكاة الواقع حيث تتمتع بالكثير من المؤثرات ورسومات 3D.

متطلبات لعبة Mini Block Craft 3D

تتطلب Mini Block Craft 3D عدد من الأشياء التي يجب توافرها من اجل التثبيت ومنها

نظام اندرويد 5.0 والأحدث.

حجم 84m

وصلت عمليات تثبيت اللعبة إلى 100.000.000

الإصدار الحالي 2.13.71

لعبة mini block craft

هذه اللعبة يمكن تثبتها على هواتف الاندرويد بطريقة سهلة، حيث تتمتع بالكثير من التلقائية سواء في اللعب والتشغيل أو في التحميل والتثبيت، ويمكن الدخول عليها من تطبيقات جوجل بلاي وكتابة الاسم، ثم البدء في التثبيت اللازم عن طريق الضغط على كلمة تثبيت ألتي توجد في أعلى الشاشة مع الالتزام بالخطوات المبينة.