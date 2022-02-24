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طرح إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد بكافة تحديثات PES eFootball بالمتاجر

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عمر شويل - جدة طرح إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد وكافة أنواع الهواتف الذكية المختلفة علي المتاجر وموقع شركة KONAMI . حيث يتم طرح تلك اللعبة الرائعة efootball pes 2022 بعد التحديثات التي تمت عليها بشكل كامل . وهي نسخة محدثة من النسخة السابقة إي فوتبول بيس 2021 تتمتع هذه المرة بالعديد من الإضافات الخاصة الغير موجودة في النسخ السابقة من eFootball Pes . كذلك صرحت الشركة بأن efootball pes 2022 Konami هو الاسم الجديد الذي سيتم تداوله علي محركات البحث . أذا ما كانت هناك رغبة في تثبيت النسخة الجديدة من إي فوتبول 2022 . كذلك في حالة حصول اللاعب قبلاً علي نسخة efootball pes 2021 كل ما عليه أن يقوم بالدخول لموقع الشركة أو أي متجر ويتم تحديث النسخة الحالية .

طرح إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد
PES eFootball

طرح إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد من شركة KONAMI العالمية

قررت شركة KONAMI بأن تكون نسخة إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة تكون متوافقة مع كافة أنواع الهواتف . الذكية كما أن كافة التحديثات الخاصة بها تتماشي مع كافة أنواع الأجهزة المختلفة من الكمبيوترات أو أجهزة PLAY STATION . كما نوهت بأن إي فوتبول 2022 للاندرويد أذأ ما كانت هناك الرغبة في تشغيلها علي أجهزة الكمبيوتر يجب الحصول . علي برنامج محاكي أند رويد من المتاجر أو موقع الشركة . حيث أن إي فوتبول 2022 للكمبيوتر لا تعمل علي الكمبيوتر سوي بتلك البرامج . كما ستكون نسخة efootball pes 2022 أكثر تشويقاً وإثارة هذا العام بعد التطويرات الشاملة التي تمت عليها .

طريقة تثبيت efootball pes 2022 Konami علي كافة الهواتف الذكية

  1. كافة المتاجر الرسمية جوجل بلاي أو أبل ستور أو متجر آب جاليري تكون متاحة عليه النسخة الجديدة .
  2. كما يجب لتثبيت efootball pes 2022 Konami يتم تسجيل الدخول عبر حسابك علي المتجر .
  3. أذا كانت لديك نسخة إي فوتبول بيس 2021 يتم تحديثها فقط عبر مربع التحديث علي المتجر .
  4. أما في حالة الرغبة في تثبيت PES eFootball يتم ذلك بعد دفع قيمة السعر المحدد لها .
  5. كذلك بعد أن يتم دفع سعر إي فوتبول بيس 2022 موبايل يتم الضغط علي مربع تثبيت .
  6. بعد أنتهاء خطوات التثبيت السابقة تكون نسخة بيس 2022 للأندرويد بدون نت علي هاتفك .

موعد طرح إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد علي موقع كونامي والمتاجر

بعد أن تم تحديث efootball pes 2021 المتعددة بكافة محتوياتها كان مقرراً أن تكون بيس 2022 . علي موقع شركة KONAMI والمتاجر لتثبيتها علي الهواتف الذكية المختلفة في شهر ديسمبر من العام الماضي . لكن تأجل إتاحة إي فوتبول 2022 للاندرويد علي المواقع الرسمية لتكون في شهر مارس الذي يتبقى له أيام قليلة . لكي ما يتم التمتع بالنسخة الجديدة PES 2022 .

مكافآت شركة KONAMI لكافة لاعبي PES eFootball

قامت شركة KONAMI بتعويض لاعبي الساحرة المستديرة efootball pes 2021 علي مستوي العالم . بمحهم مكافآت في شكل هدايا وهي عبارة عن 400 ألف GP وذلك لكي ما تكون تعويضاً لتأجيل طرح إي فوتبول بيس 2022 موبايل في الموعد السابق الذي كان محدداً . وحتي موعد طرح efootball pes 2022 علي المتاجر سوف تكون هناك العديد من المميزات الممنوحة من الشركة المنتجة . للعبة الأكثر شهرةً علي مستوي العالم يتم منحها لكل عاشقي الساحرة المستديرة .

طرح إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد الذي كان مقرراً له منذ شهر ديسمبر الماضي والذي تم تأجيله إلي أن تنتهي شركة . كونامي من كافة تحديثات نسخة إي فوتبول بيس 2021 والتي ستكون متاحة في شهر مارس القادم علي المواقع الرسمية .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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