تخزين انترنت على هاتفك من الواي فاي وإستخدامه في وقت لاحق .. هل يمكن؟

هل يمكن تخزين انترنت على الهاتف من الواي فاي وإستخدامه في وقت لاحق كما تتحدث كثير من مقاطع الفيديو على يوتيوب؟، اليوم سوف نكتشف معكم مدى صحة تلك الطريقة من عدمها في الحصول على إنترنت مجاني. فقد أصبح إستخدام الإنترنت الآن في كل منزل مثل الطعام والشراب، وقد لا يمر يوم وربما ساعة بدون إستخدام الشبكة العنكبوتية، لذا كثُر البحث عن طرق جديدة للحصول على إنترنت مجاني عند الخروج إلى العمل أو التنزه إن أمكن، وذلك بعيداً عن استخدام بيانات الهاتف وشحن رصيد إنترنت. وقد قام كثير من اليوتيوبرز بمشاركة طريقة جديدة لتخزين النت على هاتفك من الواي فاي وإستخدامه في وقت لاحق، لذا سوف نقدم لكم اليوم الطريقة بالتفصيل ومدى صحتها في الحصول على نت مجاني للهاتف.

تخزين انترنت على الهاتف من الواي فاي

سوف نقوم بتجربة بسيطة على أحد أفضل التطبيقات التي يٌقال أنها مضمونة في الحصول على نت مجاني، وذلك من خلال محاولة تخزين الإنترنت على بيانات الهاتف واستخدامه في وقت لاحق، وسوف نكتشف معاً مدى صحة تلك الطريقة. التطبيق هو Shadowsocks كل ما عليك هو كتابة إسم التطبيق في متجر قوقل بلاي والنقر على النتيجة الأولى، ومن ثم تنزيله على الهاتف وفتح التطبيق، فور فتح التطبيق نجد واجهة بسيطة عليك النقر على علامة القلم في أعلى يسار الشاشة، والتي تمكنك من الدخول إلى الإعدادات حيث تظهر خيارات عدة اسم البروفايل، السيرفر، المنفذ، كلمة المرور وطريقة التشغيل.

تخزين الإنترنت وإستخدامه في وقت لاحق

يتم النقر على إسم البروفايل وكتابة إسم المستخدم بها ثم نترك السيرفر بدون تعديلات، ثم تغيير خانة المنفذ إلى (8844) ونترك كلمة المرور. هناك عدة طرق مختارة لطريقة التشغيل يتم إختيار RC4-MD5 من بين الخيارات الظاهرة، ثم نضغط على علامة صح أعلى يسار الشاشة لحفظ التغييرات، بعد الرجوع إلى الصفحة الرئيسية يتم النقر على العلامة الخاصة بتخزين الإنترنت أسفل الشاشة، والتي تتحول إلى اللون الأخضر وهذا يعني بدء التطبيق في تخزين الإنترنت على بيانات الهاتف.

مدى صحة الطريقة للحصول على نت مجاني

نجد أنه كل فترة يتم تغيير الرقم الظاهر وهو عدد الجيجات التي تمكنت من تخزينها، وفي حالة توقف التخزين يتم النقر على Connected tap to check connection، حيث يقوم بعمل فحص لعملية الإتصال و حل المشكلة في الحال. في الطبيعي لكي تتمكن من فتح الإنترنت على هاتفك فإنه يتصل بالواي فاي المتصلة بالراوتر، الراوتر مرتبط بنظام التخزين والذي يرتبط بعدة سيرفرات يتم من خلالها فتح الإنترنت، لذا عليكم عدم تصديق إمكانية تخزين الإنترنت على الهاتف من الواي فاي عن طريق أحد التطبيقات.