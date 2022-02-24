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عمر شويل - جدة وداعاً النايل سات القديم تنزيل نايل سات 301 القمر الجديد وتنزيل جميع القنوات 2022 بطريقة بحث مضمونة، من المتوقع خلال بضع أيام أن يتم إطلاق القمر الصناعي الجديد نايل سات 301 والذي سوف يعمل بشكل تام في منتصف العام الجاري 2022، هناك أنباء توضع أنه سوف يكون على هذا القمر 39 تردد جديد، بعض هذه الترددات تقوم بنقل قنوات بتقنية HD و 4K، لذا نتناول اليوم طريقة إضافة القمر الجديد نايل سات 301 وتنزيل جميع القنوات.

وداعاً النايل سات القديم تنزيل نايل سات 301

لكي تتمكن من إضافة نايل سات الجديد على أجهزة الإستقبال ب معالج SUN PLUS يتم النقر على زر منيو ثم إختيار التركيب ومن خلاله يتم النقر على قائمة الأقمار الصناعية، حيث نجد عدة خيارات أسفل الشاشة منهم الزر الخاص بالإضافة، يتم النقر على الزر الأحمر الخاص بإضافة قمر النايل سات الجديد 301، حيث تظهر قائمة صغيرة يختص موضع و إسم القمر الصناعي، يتم تغيير الموضع إلى غرب و النقر على اسم القمر و إعادة تسميته.

تنزيل نايل سات 301 القمر الجديد

بعد إضافة القمر الصناعي الجديد نايل سات 301، يتم النقر على الزر الاخضر لتعديل القمر الصناعي ثم يتم الرجوع إلى القائمة السابقة والنقر على زر ضبط الهوائي، حيث يتم التوقف عند القمر الصناعي و اختيار أسم القمر الذي قمت بتنزيله القمر الجديد 2022 نايل سات 301، ثم تغيير نوع LNB إلى فرقة KU ثم يتم التوقف على إسم القمر الصناعي والنقر على الزر الأزرق الخاص بالبحث، وتغيير الإستقطاب إلى الإثنان أفقي و رأسي سوياً، فتح البحث عن الشبكة، تغيير نوع القناة إلى القنوات المجانية و نوع البحث إلى البحث الأعمى.

تنزيل جميع القنوات 2022 بطريقة بحث مضمونة

بعد تعديل كافة إعدادات البحث عن القنوات يتم النقر على OK من خلال الريموت كنترول، ثم يتم الحصول على إشارة قوية ويتم تنزيل جميع القنوات تدريجياُ حتى إتمام تنزيل أكثر من 2000 قناة، ضمن قنوات النايل سات 301 القمر الجديد الجديدة و القديمة، ومن المقرر خلال عدة أشهر يتم فتح القمر الصناعي نايل سات الجديد 301 ونجد حينها غلق القمر الجديد مع إمكانية فتح كافة القنوات الجديدة بعد تنزيلها.