نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم الفروق بين HUAWEI P50 Pro و HUAWEI P50 Pocket في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم الفروق بين HUAWEI P50 Pro و HUAWEI P50 Pocket أعلنت شركة هواوي إطلاق هاتفيها هواوي 50 برو وهواوي 50 بوكيت، وتعتبر شركة هواوي من الشركات الشهيرة في مجال إنتاج وتصنيع الهواتف الذكية، والتي أخذت تنتشر في جميع أنحاء العالم، نظرا لما تتمتع به من مواصفات رائعة تناسب كافة المستخدمين، كما أنها تعمل على تطوير الهواتف التي تصنعها من حين لآخر بتزويد بعض الخصائص الجديدة الغير موجودة في الإصدار السابق.

مواصفات هاتف Huawei P50 pro

مواصفات هاتف Huawei P50 pro بعد إصدار هاتف Huawei P50 pro في الأسواق السعودية، يرغب العديد من الأفراد في التعرف على أهم مواصفاته، والمتمثلة في:

شاشة OLED مقاس 6.6 بوصة دقة 2700*1228 بيكسل.

يبلغ وزن الهاتف 195 جرام، ويتوفر باللونين الأسود، الذهبي، الذهبي كاكاو.

الكاميرا الخلفية للهاتف تبلغ دقتها 8192*6144 بيكسل، وتختلف دقة الصورة باختلاف وضع التصوير، لما دقة الكاميرا الأمامية فتبلغ 1080*240 بيكسل.

سعة بطارية الهاتف 4360 مللي أمبير، وتدعم خاصية الشحن الفائق بقوة 66 وات.

مواصفات هاتف Huawei P50 Pocket

أهم مواصفات هاتف Huawei P50 Pocket بعد التعرف على مواصفات هاتف Huawei P50 pro، إليكم أهم مواصفات هاتف Huawei P50 Pocket: