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عمر شويل - جدة هواتف آيفون وسامسونج مستعملة كسر زيرو للبيع بأقل الأسعار، توفر اليوم ضمن عروض حراج الهواتف الذكية جوال آيفون 12 برو ماكس باللون الأزرق، الهاتف إستعمال شهرين فقط ضمان حتى نوفمبر 2022 مع وجود الكرتونة والشاحن الأصلي. حجم الشاشة 6.7 بوصة والمعالج سداسي النواة 5 نانو، السعة التخزينية للجوال 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام، الكاميرا الخلفية رباعية تنقسم إلى ثلاث كاميرات بدقة 12 ميجا بكسل + TOF والكاميرا أمامية بتقنية +3D، نظام التشغيل IOS 14 والبطارية 3687 مللي أمبير. الهاتف للبيع بمدينة مكة المكرمة وقد وصل أعلى سوم إلى 4500 ريال.

هواتف مستعملة للبيع بأقل الأسعار

توفر للبيع بينبع هاتف آيفون اكس اس ماكس XS MAX باللون الرمادي، الجوال بحالة ممتازة ما عدا خدش خفيف من الخلف ولم يتم فكه من قبل ولم يدخل صيانة، نسبة البطارية 82% ويتواجد مع الهاتف الكرتونة والكتالوج والإبرة بالإضافة إلى شاشة وكفر حماية ولكن بدون شاحن. حجم الشاشة 6.5 بوصة وسعة البطارية 3174 مللي أمبير، سعة التخزين 256 جيجا بايت والرامات 4 جيجا، المعالج سداسي النواة ونظام التشغيل IOS 12، كاميرا خلفية مزدوجة 12 + 12 ميجا بكسل + كاميرا أمامية 7 ميجا بكسل. السعر المطلوب 2100 ريال.

عروض حراج الهواتف الذكية

يتوفر للبيع بمدينة الرياض هاتف آيفون 11 مستعمل باللون الأحمر تحت الضمان، الهاتف حالته جيدة وغير مفكك من قبل ولكن به خدش غير ظاهر من اثر الاستخدام. حجم الشاشة 6.1 بوصة والبطارية 3110 مللي أمبير، السعة التخزينية 64 جيجا بايت مع رامات 4 جيجا، المعالج سداسي النواة ونظام التشغيل IOS 13، كاميرا خلفية ثنائية 12 + 12 ميجا بكسل بالاضافة إلى كاميرا أمامية + TOF. نسبة البطاريه 88% مع العلم أنه لا يوجد من ملحقات الهاتف سوى الكرتونة فقط والسعر المطلوب 1800 ريال.

وتوفر للبيع بالرياض أيضاً هاتف آيفون XR باللون الأزرق بحالة نظيفة جداً دون خدوش أو كسور، حجم الشاشة 6.1 بوصة وسعة البطارية 2942 مللي أمبير، سعة التخزين الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 3 جيجا رام، المعالج بيونيك A12 ونظام التشغيل IOS 12، الكاميرا الخلفية 12 ميجا بكسل و الأمامية 7 ميجا بكسل والبيع لأعلى سوم مع العلم أنه لن يتم النظر لأقل من 1500 ريال.

جوالات سامسونج كسر زيرو للبيع

توفر اليوم للبيع سامسونج جالاكسي اس 21 نسخة FE بذاكرة تخزين 256 جيجا، الهاتف مستعمل شهر واحد فقط وقد تم شراءه من اس تي سي بالضمان والبيع لأعلى سوم. وتوفر أيضاً للبيع سامسونج زي فولد 3 بالللون الأسود وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، الهاتف شبه جديد ويأتي معه بالكرتونة غطاء حماية سيليكون + حماية شاشة + شاحن ثلاثي. وصل أعلى سوم على جميع الأغراض إلى 5 آلاف وخمسمائة ريال.

وتوفر للبيع بالرياض حي النهضة جوال سامسونج جالاكسي مستعمل نسخة نوت 10 بلس استعمال نظيف، الجوال بدون كسر أو خدوش ويأتي معه شاحن + جراب + استيكر على الشاشة، حجم الشاشة 6.8 بوصة والبطارية سعة 4300 مللي امبير تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي بالاضافة إلى الشحن العكسي، ذاكرة داخلية سعة 256 جيجا والذاكرة العشوائية 12 جيجا رام، المعالج قوي للغاية ونظام التشغيل أندرويد 12، وصل أعلى سوم على الهاتف إلى 1400 ريال.