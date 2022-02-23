سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei Mate X2 القابل للطي

أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن هاتفها الجديد القابل للطي Huawei Mate X2 التي تتوقع أنه سوف ينافس هواتف سامسونج الحديثة نظراً لما به من مميزات ومواصفات رائعة على الرغم من سعره المرتفع، فيما يلي تعرف على مواصفات الهاتف الجديد من هواوي وكذلك سعر شرائه.

مواصفات هاتف هواوي Huawei Mate X2

أعلنت شركة هواوي عن وجود المواصفات التالية في هاتفها الجديد وهي كما يلي:

شاشة خارجية بقياس 6.45 يمكن استخدمها عند طي الجهاز من نوع OLED.

تبلغ دقة الشاشة الخارجية 1160 x 2700 بكسل.

تدعم الشاشة الخارجية معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

يمتاز هيكل الهاتف بواجهة زجاجية، وظهر مصنوع من الزجاجي، وإطار مصنوت الألومنيوم.

يصل وزن الجهاز إلى 295 جرام.

الجهاز مزود بكاميرا خلفية رباعية ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.

كما توجد عدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل تدعم ميزة التكبير البصري حتي 3 مرات، وعدسة بيريسكوب بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتي 10 مرات.

يتضمن أيضاً مستشعر بدقة 16 ميجابكسل بزوايا عرض فائقة الاتساع.

كما يحتوي على كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تدعم التصوير عالي الدقة.

يعمل هاتف هواوى القابل للطي Huawei Mate X2 بمعالج قوى من نوع Kirin 9000 المطور وبدقة تصنيع 5 نانومتر.

يدعم معالج الجهاز شبكات الجيل الخامس 5G، ويتصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 256 جيجابايت وهي مرتفعة للغاية.

ذاكرة التخزين الداخلية قابلة للزيادة حتي 256 جيجابايت عبر وضع بطاقات الذاكرة الخارجية من النوع نانو NM.

يتوافر هاتف هواوى Huawei Mate X2 معه بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة.

تدعم البطارية الخاصة بالجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 55 وات.

يعمل هاتف هواوي الجديد قابل للطي مع نظام تشغيل هواوي HarmonyOS 2.0.

ألوان الجهاز مختلفة وألوانه جذابه ومناسبة لجميع العملاء.

سعر هاتف هواوي Huawei Mate X2

بالإضافة إلى المواصفات السابقة والتي أعلنت عنها شركة هواتف هواوي أعلنت أيضاً عن سعر الجهاز والذي يعتبر مرتفع إلى حد ما، حيث ينطلق الهاتف القابل للطي بسعر باهظ يبدأ من 2785 دولار وهو ما يعادل 43 ألف و600 جنيه مصري لنسخة 256 جيجابايت.