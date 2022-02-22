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عمر شويل - جدة أفضل حل لمشكلة الذاكرة ممتلئة لجميع الهواتف الذكية 2022، نقدم لكم اليوم علاج سهل وفعال لمشكلة قد تواجه كل من يحمل هاتف ذكي وهي امتلاء مساحة التخزين الداخلية، فطوال الوقت نحتاج إلى مساحة كافية في هواتفنا لكي نتمكن من إستخدامها بشكل أفضل بدون تهنيج وبدون الحاجة إلى مسح بعض الملفات، وقد نضطر في بعض الأحيان إلى حذف تطبيقات تحتاج إليها وتريد متابعتها، وكل ذلك بسبب عدم وجود مساحة تخزين كافية أو امتلاء ذاكرة الهاتف بالكامل. إليكم أسهل طريقة لحل مشكلة الذاكرة ممتلئة باستخدام تطبيق جوجل داريف.

حل مشكلة الذاكرة ممتلئة لجميع الهواتف

لا شك أنه بعد مرور فترة من إستخدام الهاتف تقل المساحة التخزينية وقد تمتلئ تلك المساحة، وبالتالي يتسبب هذا الأمر في عدم إمكانية تخزين صور أو فيديوهات وغيرها من الملفات على جوالك، بل ربما يصل الأمر إلى تقييدك عن استخدام بعض التطبيقات الموجودة بالفعل على الهاتف. لكي تتمكن من حل مشكلة الذاكرة ممتلئة كل ما عليك استخدام تطبيق قوقل درايف Google Drive المتواجد على الجوال، في حال عدم تواجده في جوالك يتم تنزيله من خلال متجر قوقل بلاي.

رفع الملفات عن طريق قوقل درايف

يتم فتح تطبيق جوجل درايف ثم النقر على علامة إضافة حيث تظهر أمامك خيارات عدة، قم بالنقر على زر تحميل ثم تحديد جميع الملفات ذات المساحة الكبيرة سواء كانت فيديوهات أو صور، ومن ثم يتم رفع هذه الملفات التي قد قمت بتحديدها خلال دقائق على Google Drive. فور إنتهاء عملية رفع الملفات نجد أن الفيديوهات والصور تتواجد على قوقل درايف على البريد الإلكتروني الخاص بك، لكي تتمكن من إتمام هذه الخدمة كل ما عليك هو أن يكون لديك حساب على Gmail، وذلك لأنه عندما تقوم بفتح قوقل درايف يتطلب منك تسجيل الدخول بحساب Gmail.

مساحة تخزين اضافية للهاتف

بعد التأكد من إتمام عملية رفع تلك الملفات كبيرة المساحة على جوجل درايف الذي يمنحك مساحة 15 جيجا بايت، يتم الدخول إلى قائمة الملفات المتواجدة على جوالك ثم إختيار الملفات التي قمت برفعها على قوقل درايف و حذفها على الفور للاستفادة من المساحة. في حالة ما إذا أردت إسترجاع الملفات التي قمت بحذفها مرة أخرى عليك الدخول إلى قوقل درايف ثم النقر على الثلاث نقاط المتتالية عند الملف، تظهر خيارات عدة يتم النقر على زر تنزيل حيث يتم تحميل الملفات على جوالك مرة أخرى على الفور، وبهذه الكيفية نستطيع حل مشكلة الذاكرة ممتلئة لجميع هواتف الأندرويد و الأيفون 2022.