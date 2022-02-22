نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لشحن شدات ببجي مجانا 2022 بخطوات سهلة وآمنة على حسابك.. جربها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجى، لا يعلم الكثير من هواة لعبة ببجى موبيل الطرق المجانية والمضمونة من أجل شحن شدات ببجى خاصة بعدما انتشرت الكثير من أساليب الاحتيال والنصب لسرقة رصيد المستخدمين داخل اللعبة، وتعد شدات ببجى عملة رقمية يرمز إليها UC ومن خلالها يتمكن اللاعبين من الاشتراك فى المواسم الجديدة التي يتم إصدارها من قبل الشركة المطورة والتي تحتاج إلى تنفيذ المهام المطلوبة بداخل اللعبة يوميا، وبعد إتمام جميع المهام بنجاح يتم حصول اللاعب على العديد من النقاط والجوائر مثل الحصول على مجموعة من الأسلحة ومركبات وثكنات وملابس للشخصيات وغيرها الكثير، ولأن معظم لاعبي ببجى موبايل من فئة الأطفال الذين لا يمتلكون الكثير من المال لذلك نقدم بعض الطرق البسيطة التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجى بشكل مجاني تماما.

طريق شحن شدات ببجي موبايل 2022

من بين الطرق التي توفر لك خدمة الحصول على شدات ببجى بشكل مجاني هى بعض المواقع التي تطلب من المستخدم إتمام بعض المهام وبعد إكمالها بنجاح تحصل على عدة نقاط يمكنك تحويلها إلى شدات ببجى مجانا، ومن هذه المهام مشاهدة الفيديوهات الإعلانية والإجابة على مجموعة من الأسئلة وإكمال استطلاعات الرأي وأيضا الإحالة إلى أصدقاءك للتسجيل بهذا الموقع.

ومن أشهر هذه المواقع التي تتمتع بمصداقية عالية هو موقع oonoo الذي يعتمد عليه الكثير من اللاعبين لشحن الشدات بشكل مجان ، فيمكنك بكل سهولة تسجيل الدخول إلى هذا الموقع والقيام بالمهام المطلوبة وتحويل الشدات إلى حسابك مجانا.

تطبيقات شحن شدات ببجي موبايل 2022

هناك بعض من التطبيقات التي تعمل بنفس الطريقة وهى تجميع النقاط وتحويلها إلى شدات ببجى مجانا عن طريق إكمال بعض المهام وهى مشاهدة إعلانات والإجابة على استطلاعات وتحميل تطبيقات على هاتفك والإحالة إلى الأصدقاء لتحميل هذا التطبيق.

ومن أبرز التطبيقات التي تعمل بهذا المبدأ والموثوق بها لربح شدات ببجى هما تطبيقى Google Opinion Rewards، تطبيق Dgamer.

بطاقات جوجل بلاى Google Play

يمكن من خلال الحصول على بطاقات جوجل بلاى شحن رصيد حسابات ببجى مجانا، حيث أن تلك البطاقات تحتوى على رصيد يمكن استرداد قيمته وشحن شدات ببجى مجانا، وذلك عن طريق الحصول على مجموعة من أكواد بطاقات جوجل بلاى والتي تقوم بنشرها عدد من المواقع ويتم استخدامها فى شحن الحسابات بشكل مجاني.