مزايا وعيوب هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra الجديد وسعر الهاتف في السعودية

تقدم شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بمواصفات مميزة عن هاتف الشركات الأخري لنفس الفئة السعرية، فقد أوضحت شركة سامسونج العالمية منذ أيام قليلة في المؤتمر الصحفي السنوي الذي تقيمه كل عام تفاصيل هاتفها الجديد الذي تم إطلاقه الآن رسمياً من كوريا الجنوبية الي أسواق العالم والذي يعد ذلك الهاتف من ضمن سلسلة Samsung Galaxy S22، حيث تأتي الهاتف بشاشة عملاقة تملئ الواجهة الأمامية، وتطورات عديدة في الكاميرا من حيث الدقة والحجم والشكل الخارجي لينافس أفضل الهواتف في الأسواق العالمية

تفاصيل ومميزات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

الشاشة ذات مظهر أنيق وكبيرة الحجم، فمقاسها 6.8 بوصة وتأخذ كامل الوجهة الأمامية للهاتف.

نوع الشاشة Dynamic AMOLED 2X، ومعدل التحديث 120 هرتز، ومعدل التردد ينخفض تلقائياً 1 هرتز حتي يتم حفظ بطارية الجهاز.

الشاشة تدعم خاصية HDR10+ وبها طبقة حماية نوعها Corning Gorilla Glass Victus Plus.

الكاميرا الخلفية رباعية، حيث أن الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل وتدعم المثبت البصري OIS، كاميرا الزوم بدقة 10 ميجا بكسل حيث تقوم بعمل زوم يصل إلي 100Xديجيتال وأيضاً تدعم المثبت البصري، كاميرا الزوم الأخري 3X دقتها 10 ميجا بكسل، كاميرا التصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل وهي الخاصة بتصوير الفيديو ومدعومة بفلاش أحادي.

نوع المعالج Exynos 2200 وهو يعتبر من أفضل وأقوي المعالجات للفئة العليا لعام 2022

يدعم الجهاز الاتصال بشبكات الجيل الرابع بسرعة تصل إلى 10 جيجا بايت.

قوة البطارية 45 واط وتدعم الشحن السريع، وأيضاً تقنية الشحن اللاسلكي، وتصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير.

الشاشة مدمج بها مستشعر لبصمة الإصبع كمعدل حماية للهاتف.

نظام التشغيل اند رويد 12من أحدث وجهة One UI 4.1

ألوان الجهاز مميزة، حيث يأتي باللون الأسود، الأبيض، النبتي، واللون الأخضر.

عيوب هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

الهاتف لا يدعم تزويد المساحة بكارت ميموري خارجي، ولكن لا يعتبر ذلك عيباً كبيراً لأن ذاكرة الجهاز الصلبة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت. الهاتف لا يدعم منفذ لسماعات الرأس، ولكن ذلك أصبح معتاد في كافة الهواتف الرائدة الحديثة. وزن الهاتف ثقيل حيث أن وزنه 228 جرام. الكاميرا الخلفية بارزة وتكون معرضة للصدمات والخدش. رأس الشاحن لا يأتي مع الجهاز عند شراءه وتحتاج إلي شراء شاحن منفصل.

سعر هاتف Samsung S22 Ultra 5G