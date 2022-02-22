نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق المغامرة.. موعد تحديث ببجي الجديد لمزيد من التحديات واثبت قوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تحديث ببجي الجديد، تعتبر لعبة ببجي من أقوى ألعاب التخطيط والأثارة ومنذ أن تم إطلاقها وعدد التحميلات من قبل اللاعبين اللذين يتوافدون إليها تعدوا المليار لاعب، كما تم تصميم تلك اللعبة على يد شركة ببجي كوربوريشن المعروفة وتم إطلاقها في نهاية عام 2017 لأجهزة الحاسب الآلي ولكن تم تطويرها مع الوقت لتصل إلى الموبايل في أوائل عام 2019 كما أطلق عليها البقاء للأقوى أو الأفضل.

موعد تحديث ببجي الجديد

ينتظر اللاعبين نزول التحديث الجديد للعبة الذي تم إعلانه من قبل شركة ببجي بصبر غير عادي حيث أعلن أن هناك العديد من التحديثات التي تم إضافتها إلى اللعبة والتي كان يتطلع إليها اللاعبين، كما أن الشركة أعلنت نزول التحديث تدريجيا في منتصف شهر يناير لهذا العام كما أنهم عملوا في تحديثات اللعبة على ابتكار تم تسميته (بعد الصدمة)، كما أن اللعبة تعتمد على البقاء للأقوى أي من يفوز في اللعبة هو من يبقى لنهايتها دون أن يفقد حياته.

تحديثات لعبه ببجي موبايل

يمكنك الان أن تقوم باختيار الفريق الذي تريد خوض التجربة معه وتبدئون في تحميل اللعبة حيث يسمح بأن يكون هناك أكثر من 100 شخص في فريق واحد، كما تعتبر تلك اللعبة هي رقم واحد في العالم خلال فترة وجيزة رغم أن هناك العديد من الألعاب التي يتم ابتكارها بعدها وقبلها ولكن ظلت هي على عرش باقي الألعاب بأكملها، حيث أن الكثير من اللاعبين اقبلوا على عشق لعبة ببجي وأصبحوا يلعبونها في الليل والنهار واثناء السير أيضا.

كيفية تحديث لعبة ببجي موبايل الي أحدث اصدار

سيكون من السهل قيامك بتحميل آخر اصدار من ببجي الآن 1.8 إذا كنت تمتلك النسخة العادية.

فقط كل ما عليك فعله هو الدخول إلى متجر جوجل بلاي المخصص للهواتف الأندرويد.

قم بالبحث عن تطبيقاتي واختر منها ببجي موبايل.

ستلاحظ أن أسم اللعبة تغير إلى بعد الصدمة.

قم بالضغط على الزر الأخضر الذي يحتوي على كلمه تحديث.

بعد ذلك قم بالضغط عليها حتى يتم التحديث واستمتع باللعبة أنت واصدقائك.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن موعد تحديث ببجي الجديد. كما قمنا بذكر بعض مميزات تحديث لعبة ببجي الجديد وقمنا بذكر كيفية تحديث اللعبة من جوجل بلاي. نتمنى أن نكون افدناكم بتقديم المعلومات التي تبحثون عنها وإلى اللقاء في مقال جديد.