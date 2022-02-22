ما لا تعرفه عن بوابة الإنترنت الرقمية بلاي ستيشن، بوابة الإنترنت الرقمية بلاي ستيشن هو موقع استشارات تم تفعيله عام 2002 من قبل أحمد بن صالح اليحيى من أجل مشاركة كافة الخبرات والتجارب المتعلقة بمشاكل التقنية، وذلك بجمع آراء وتجارب المستخدمين من كافة أنحاء العالم، وإيجاد حلول للمشكلات المتوقع التعرض لها عند استخدام التقنيات الجديدة، وجمع الآراء المتشابهه والمتفقة لإثبات فاعليتها كحل لهذه المشكلة.

بوابة الإنترنت الرقمية بلاي ستيشن

أصبحت بلاي ستيشن وسيلة ترفيه أساسية للكبير والصغير، وازداد الطلب على ألعاب الفيديو في الفترة الأخيرة وخاصة البلاي ستيشن، ونظرا لهذا الإقبال الكبير عليها، اتجه القائمين على البوابات الرقمية إلى وضع كل ما يخص هذه الألعاب في الخيارات الأولى للبوابة الرقمية، ويذكر أن هذه البوابة تحتوي على نسخ متنوعة ومميزة من بلاي ستيشن، كما يتم طرح كافة الأسئلة عن المعوقات التي تواجه المستخدمين.

أقسام بوابة الإنترنت الرقمية

يمكن لجميع مستخدمي بوابة الإنترنت الرقمية الاستفادة من الخبرات والآراء التي يتم عرضها على البوابة، كما يمكن إبداء آرائهم في كافة الأقسام، حيث توجد أقسام عديدة، وهي: