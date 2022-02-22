نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدارات هاتف هونر الجديد 2022 وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدارات هاتف هونر الجديد 2022 وأسعارها، أصدرت شركة هونر مجموعة هائلة ومتنوعة من هاتف هونر الجديد لهذا العام، حتى يناسب جميع المستخدمين سواء في الإمكانيات أو الأسعار، وقد اشتهرت شرطة هونر على مدار سنوات بصناعة هواتف ذكية بمميزات رائعة، وأسعار في متناول الجميع، وبالفعل استطاعت جذب المزيد من العملاء إليها، وسنعرض لكم بعض هذه الإصدارات وأسعار كل إصدار من خلال السطور التالية.

مواصفات هاتف هونر 60 برو

مواصفات هاتف هونر 60 برو هاتف هونر 60 برو هو أشهر وأحدث هاتف أصدرته شركة هونر، والذي يحتوي على معالج سناب دراجون 778 ومعالج A78 دقته 6 نانومتر، وتردد 5 جيجاهرتز، وكاميرا أمامية دقة 50 ميجابيكسل وأخرى خلفية دقة 108 ميجابيكسل، ويدعم الهاتف نظام تشغيل أندرويد 11، كما أنه يدعم شبكات الجيل الخامس، و يتراوح سعر الهاتف ما بين 580 إلى 630 دولار.

هاتف هونر ماجيك V

هاتف هونر ماجيك V من الهواتف القابلة للطي، والذي يمتاز بوجود معالج سناب دراجون 8، ويدعم الهاتف نظام تشغيل أندرويد 12، ما أن لديه كاميرا أمامية دقة 42 ميجابيكسل، وأخرى خلفية ثلاثية الأبعاد دقتها 50 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف خاصية الشحن السريع، كما أن سعة البطارية 4750 مللي أمبير.

هاتف هونر 70

يمتلك هاتف هونر 70 مميزات قوية تجعله يحتل مرتبة مميزة بين هواتف هونر، أهمها: معالج ثماني النواة تردد 4 جيجا هرتز دقة 6 نانومتر، ومعالج آخر رسومي أدرينو 642، شاشة الهاتف حجمها 67 بوصة من النوع OLED، و يتراوح سعر الهاتف ما بين 425 إلى 520 دولار.

مميزات هاتف هونر V 40

مميزات هاتف هونر V 40 يمتاز هاتف هونر V 40 بأناقة التصميم، ومميزات عديدة منها: معالج ميديا تك 1000 ثماني النواة، ويحتوي على كاميرتين دقة 16، 50 ميجابيكسل، كما يدعم شبكات الجيل الخامس، ويبلغ سعر الهاتف 530 دولار.