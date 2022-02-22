Grand Cherokee الجبارة تظهر بحلّة جديدة

من بين أبرز مركبات الدفع الرباعي التي ظهرت هذا العام الجاري أتت Grand Cherokee بتصميمها المميز وتقنياتها المتطورة.

وانفردت السيارة الجديدة عن سيارات Grand Cherokee السابقة بتصميم خارجي أكثر عصرية، وشكل مطور للواجهة الأمامية يمنحها مظهرا قويا، كما حصلت على مصابيح خلفية معدّلة امتدت على جانبي الهيكل، وعلى ممتصات صدمات ومرايا بشكل جديد، وعلى عجلات عريضة بمقاس 21 إنشا.

واختلفت هذه المركبة بشكل ملحوظ عن Grand Cherokee السابقة من الداخل أيضا، إذ جهزت بواجهة قيادة متطورة جدا، وثبت في منتصف الواجهة شاشة لمسية كبيرة مع لوحة تحكم لمسية أيضا، كما وضعت قبالة الراكب الأمامي وقبالة السائق شاشتان إضافيتان.

وتميزت المركبة بمعايير رفاهية ممتازة للركاب إذ جهزت المقاعد الخلفية أيضا بشاشات كبيرة لمشاهدة الفيديوهات والتحكم بأنظمة الصوت والإضاءة، وحصل صفا المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد.

وزودت Jeep السيارة بأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث بما فيها نظام النقطة العمياء ونظام للتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام تشغيل للمحرك وأنظمة التكييف عن بعد.

وستطرح هذه السيارة في السوق الأمريكية وفي العديد من البلدان بمحركات هجينة يصل عزمها إلى 380 حصانا، وستأتي منها عدة نسخ مجهزة بمواصفات مختلفة.