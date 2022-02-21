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عمر شويل - جدة 3 مزايا سرية في واتساب لتقليل استهلاك الإنترنت وتأمين حسابات الأبناء، هناك مزايا عديدة مخفية قليل من يعرفها من مستخدمي تطبيق الواتس اب. الميزة الأولى في موضوعنا اليوم هي إمكانية تخفيض إستهلاك الانترنت أثناء استخدام whatsapp، ولكي تتمكن من الإستفادة من تلك الميزة عليك النقر على الثلاث نقاط المتتالية أعلى يسار الوجهة الرئيسية للتطبيق، ثم النقر على Chats وإختيار Chat backup أو النسخ الإحتياطي للمحادثات من بين الخيارات المتاحة أمامك، حيث يتم ملاحظة أن خيار تضمين الفيديوهات أو Include videos تم تفعيله، كل ما عليك لكي تتمكن من تقليل إستهلاك النت هو إيقاف تفعيل هذا الخيار.

أحدث مزايا تطبيق واتساب 2022

الميزة الثانية هي اللايف أو عمل Broadcast في whatsapp، ولكي تتمكن من الإستفادة من هذه الميزة عليك النقر كالعادة على الثلاث نقاط المتتالية أعلى يسار الوجهة الرئيسية، ثم النقر على New broadcast أو رسالة جماعية جديدة. بعد اختيار هذا الخيار عليك تحديد مالا يقل عن شخصين لإرسال رسالة لهم، الميزة هي أن المجموعة التي قمت بإنشائها لا يتم إرسال إشعار للأشخاص الذي قمت بإنشائها معهم على عكس الجروبات، كما أنه عندما تقوم بإرسال رسالة فيها يتم إرسال تلك الرسالة لكل شخص على حدا. هذه الميزة تحتاج إليها في الأعياد و المناسبات التي تحتاج فيها إلى إرسال رسالة تهنئة لكل شخص على حدا.

تأمين حسابات الأبناء على واتساب

الميزة الثالثة سوف تكون مفيدة لك للغاية في حالة ما إذا كان لديك أبناء لديهم حساب واتساب، حيث تمكنك من معرفة كل ما يخص الواتساب الخاص بهم، بما في ذلك الأرقام التي يقومون بمحادثتها سواء قام بتسجيل تلك الأرقام أم لا. كل ما عليك هو إستخدام حساب إبنك ثم النقر على الثلاث نقاط المتتالية أعلى يسار الوجهة الرئيسية لتطبيق واتساب، بعدها اضغط على الحساب ثم قم بالضغط على خيار طلب معلومات الحساب أو Request account info، وبعد ذلك قم بالنقر على Request new report وذلك لإرسال تقرير بما يخص هذا الحساب.

عليك الإنتظار يومين بعد إرسال طلب التقرير وسوف يظهر خيار جديد وهو Export report، يتم النقر عليه ثم التأكيد بالضغط على خيار Export ومن ثم إضافة رقم الهاتف الخاص بك لإرسال التقارير إليه. يمكنك من خلال تلك التقارير الإطلاع على إعدادات مواعيد الظهور، وفي خانة جهات الإتصال يتم ظهور كافة الأرقام الذي يقوم أبنائك بمراسلتها سواء تم تسجيلها أم لا، كما يمكنك الإطلاع على إعدادات الواتساب الذي قام بتفعيلها ومجموعات whatsapp المشترك فيها.