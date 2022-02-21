نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكواد فري فاير صالحة للجميع 2022 وغير مستعملة من موقع Garena للحصول علي الهدايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكواد فري فاير صالحة للجميع وهي بديلة لشحن الجواهر حيث يتمكن اللاعب من الاستمرار في اللعب والحصول على الهدايا والسكنات والأسلحة ويتم استخدامها في تواصل اللاعبين حول العالم، وقد انتشرت فري فاير حول العالم بين جميع الأعمار المتفاوتة ولما تقدمة اللعبة الشيقة من تقنيات حديثة ويقوم الموقع بطرح اكواد صالحة للجميع حول العالم وفيما يلي التوضيح وعرض تلك الاكواد.

أكواد فري فاير صالحة للجميع

وتعتبر اكواد Free Fire صالحة للجميع هي بديلة الشحن حيث تعتبر الوسيلة الوحيدة لاستمرار اللعب وزيادة التشويق بالحصول على كافة الهدايا والمفاجآت والأسلحة والسكنات، ولاستبدال اكواد Free Fire وفيما يلي بعض تلك الاكواد:

الكود الخاص بالحصول على لعبة فري فاير مرة ثانية Y7PS 1HR6 23H4.

فري فاير اللعبة لم يتم استعمالها فالكود الخاص بها G4D1 126E 4D5S.

كما أن الكود الخاص برقصة العرش فهو Y76S 1LR6 56L1.

بينما رقصة القلب الموجودة بلعبة فري فاير فهو Z1KS 1ET6 43S1.

كود الحصول على 3000 جوهرة لفري فاير AZGB 8U8I 1QML.

فاير باس فالكود الخاص هو VAVS 2KLP HYTG.

MP40 الصفراء فالكود الخاص بها هو Y3PS BVA1 KJHY.

كود كريمينال فري فاير صالحة للجميع

وهي اكواد خاصة Free Fire بالنيران ويتوافر منها الأحمر والأزرق وفيما يلي بعض تلك الاكواد الصالحة للجميع:

الكود الأول ERTY HJNB VCDS.

الثاني F9IU JHGV CDSE.

الثالث F7UI JHBG FDFR.

بينما الكود الرابع F0KM JNBV CXSD.

الخامس FXCV BNMK DSXC.

اكواد فري فاير صالحة للجميع شرق أوسط

وهناك اكواد خاصة يتم توافرها من خلال الشركة المؤسسة لفري فاير خاصة بمنطقة الشرق الأوسط تصلح للجميع وفيما يلي بعضها:

كود استعادة فري فاير مستعملة Y7PS 1HR6 23H4.

free fire كود غير مستعمل G4D1 126E 4D5S.

الكود الخاص برقصة العرش Y76S 1LR6 56L1.

أما الكود الخاص بفاير باس فهو X90B 1SD6 WSFW.

سكار تيتان الكود الخاص بها هو D4G1 D33S D5D4.

اكواد سكنات Free Fire

ومن خلال الاكواد التالية ستتمكن من اللعب بدون توقف وهذا من خلال اكواد فري فاير حيث يتم الحصول على سكنات أسطورية مثل سكن الساموري والسجين وكريمينال وغيرها وإليكم الاكواد:

4ST1ZTBE2RP9، FF8MBDXPVCB1، XUW3FNK7AV8N، TJ57OSSDN5AP، ESX24ADSGM4K، WOJJAFV3TU5E، LH3DHG87XU5U، YXY3EGTLHGJX، 4ST1ZTBE2RP9، وهي اكواد صالحة للجميع.