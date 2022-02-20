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عمر شويل - جدة واتساب يدهش الملايين بأربع مزايا جديدة للدردشة والخصوصية ضمن التحديث الأخير، قام تطبيق واتساب مؤخراً بإضافة مزايا جديدة لتحسين مستوى الأداء الخاص بتطبيق الدردشة الأكثر استخداماً على الإطلاق، حيث أن هناك مزايا عدة لم نكن قد اكتشفناها بعد وقد تم إضافتها في نسخة واتساب الجديدة لعام 2022. الميزة الأولى في التحديث الجديد هي تمكين المستخدم من معاينة وتسريع الرسائل الصوتية قبل ارسالها، تليها ميزة المشاهدة مرة واحدة وتحويل الفيدية إلى نسخة GIF، أما الميزة الأخيرة والأهم بالنسبة للكثير منا فهي إمكانية معرفة من يقوم بمراقبة رسائلك أو موقعك على واتساب.

واتساب ميزة معاينة الرسائل الصوتية

يقوم معظمنا بإستخدام الرسائل الصوتية على جميع التطبيقات بشكل يومي، وقد أضاف واتساب ميزة جديدة وهي إمكانية معاينة الرسائل الصوتية قبل الإرسال. ولكي تتمكن من إستخدام تلك الميزة من خلال خطوات بسيطة كل ما عليك هو الدخول إلى محادثة أي شخص، ثم النقر على أيقونة المايكروفون و رفعها لأعلى ثم تسجيل الصوت، ويمكنك إعادة سماع الرسالة قبل إرسالها وكذلك يمكنك حذفها بدلا من إرسالها إذا كانت غير مناسبة. كما قام واتساب بإضافة ميزة تسريع الرسائل الصوتية وذلك عن طريق النقر على الزر الذي يظهر بجانب الرسالة الصوتية لتسريعه حتى مرتين أو ثلاثة مرات أكثر من المعتاد.

ميزة المشاهدة لمرة واحدة

الميزة الثانية في تحديث واتساب الجديد وهي ميزة المشاهدة لمرة واحدة، إذا قمت بإرسال فيديو أو صورة لشخص وتريد منه عم الإحتفاظ بهذا الفيديو يمكنك إضافة ميزة المشاهدة لمرة واحدة عند الإرسال. كل ما عليك داخل المحادثة بعد النقر على علامة المشبك والنقر على المعرض وإختيار الصورة أو الفيديو، ثم لكي تتمكن من تفعيل الميزة نجد في منطقة الكتابة هناك رقم واحد داخل دائرة فور النقر عليه يتم تحويله إلى اللون الأخضر، ثم تظهر عبارة بأنه تم ضبط الصورة تعرض لمرة واحدة. وبهذه الكيفية لا يتمكن الشخص الذي تقوم بمحادثته من الإحتفاظ بالصورة أو الفيديو حيث يتم حذفها فور رؤية الشخص لها على الفور.

أما الميزة الثالثة فهي إمكانية تحويل الفيديو إلى صورة GIF في تحديث whatsapp الجديد، وكل ما عليك لتفعيل تلك الميزة واستخدامها في محادثاتك على الواتس، قم بالنقر على علامة المشبك أسفل المحادثة ثم اضغط على المعرض وقم بإختيار الفيديو كالمعتاد، سوف تجد أعلى الشاشة زر جديد بجانب علامة الكاميرا وهو زر GIF، بمجرد النقر على هذا الزر يتم تحويل الفيديو إلى صيغة GIF على تطبيق واتساب.

مزايا تحديث واتساب 2022

الميزة الرابعة في الواتس هي إمكانية معرفة من يقوم بمراقبة رسائلك على واتساب ومن يقوم بمراقبة موقعك، كل ما عليك هو فتح الوجهة الرئيسية للتطبيق يتم النقر على الثلاث نقاط المتتالية أعلى يسار الشاشة، ثم النقر على زر الأجهزة المرتبطة حيث يتم فتح إستخدام واتساب على أجهزة أخرى حيث يظهر كافة الأجهزة التي تم تسجيل واتساب عليها ويمكنك حذفها. أما لمعرفة من يقوم بمراقبة موقعك يتم النقر على زر الإعدادات من الثلاث نقاط المتتالية وإختيار الحساب ثم الخصوصبة، ثم النقر على الموقع المباشر إذا وجدت موقع ظهر هذا يعني أن هناك شخص قام بالدخول على جهازك و معرفة موقعك من خلال تطبيق واتساب و يمكنك حذف هذا الموقع مباشرة.