تحذيرات قوية من شبكات الواي فاي المجانية ونصائح رائعة لمستخدمي نت المطاعم والكافيهات

تُعد شبكات الواي فاي المجانية التي تطرحها الكافيهات والمطاعم والأماكن العامة خلال هذه الفترة، أقل أماناً من شبكات الإنترنت الشخصية التي تعمل في المنزل أو العمل، حيث أنك المتحكم فيها ولا يوجد بها أي اختراقات، حيث أنك تعرف من قام بإعدادات تلك الشبكة وجميع الأشخاص المشتركين عليها، وخاصة أن تلك الشبكات المجانية يتم استخدامها من العديد من الأشخاص يومياً، وأنهم لا يعرفون كمية المخاطر التي تسببها تلك الشبكات لهم خلال الفترة القادمة، حيث أن الاتصال بشبكات Wi-Fi المجانية ليست آمنة.

نصائح هامة لاستخدام شبكات الواي فاي المجانية

إذا كنت من مستخدمي شبكات الواي فاي التي يتم طرحها في المطاعم والكافيهات بدون أي حماية قوية على الهاتف الخاص بك، فإنك هنا تُخاطر كثيراً بهذا الدخول، حيث يمكن اختراق الجهاز وسرقة العديد من البيانات الشخصية والمعلومات الهامة الموجودة على الجهاز والتي منها البيانات البنكية التي تتوفر على الجهاز والصور الشخصية، حيث يستخدم الهاكرز أو المتطفلين شبكة الواي فاي التي يتم اتاحتها مجاناً للمستخدمين من اجل الدخول ، ولكن يمكنك الحد من الضرر المحتمل الذي قد تتعرض له عند الدخول لتلك الشبكات المجانية، حيث يجب اتباع عدد من الخطوات الهامة وهى من أهم النصائح:

يجب أولاً التحقق من شبكة الواي فاي قبل توصيل الهاتف بها، وخاصة أن بعض الهاكرز والمزيفون يُنشئون شبكات واي فاي مزيفة من أجل توصيل الهاتف بها من اجل الحصول على المعلومات والبيانات الشخصية، لذا يجب التحقق من الشبكة قبل التواصل معها وتوصيل الهاتف بها، كما يجب استخدام شبكة افتراضية VPN، حيث أنها أكثر أماناً من غيرها من الشبكات، كما يجب استخدام جدار حماية قوي في الهاتف لمنع المتسللين من الدخول إلى الهاتف الخاص بك، وضرورة استخدام برنامج لمكافحة الفيروسات.

نصائح رائعة للحفاظ على أمان بيناتك عند استخدام شبكة الواي فاي المجانية

يجب على المستخدم العمل بالنصائح التالية من أجل الحفاظ على الهاتف الخاص به عند الاتصال بشبكة الواي فاي المجانية الموجودة في المطاعم أو الكافيهات أو الأماكن العامة والتي منها: