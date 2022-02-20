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عمر شويل - جدة إزاي تسحب الفلوس من ماكينه ال ATM بدون كارت إليكم الخطوات المطلوبة - ثقفني
من خلال خدمة فودافون كاش واورانج كاش يمكن سحب الفلوس من ماكينة ال atm بدون كارت الفيزا، وذلك للتسهيل من سحب العملاء للأموال بأكثر من طريقة ليختار العميل الطريقة المناسبة له، ويتطلب ذلك اتباع فقط بعض الخطوات البسيطة.
ازاي تسحب الفلوس من ماكينة ال atm بدون كارت الفيزا “فودافون كاش”
يتمكن العملاء من سحب الفلوس من الماكينة من خلال اتباع الخطوات البسيطة الآتية:
- الاتصال بكود #9*.
- الضغط على رقم 5، وهو الرقم الخاص بخدمة السحب من atm.
- التوجه نحو أقرب ماكينة صرف آلى، ثم النقر على خيار خدمات بدون بطاقة.
- النقر على خيار خدمة محفظة الهاتف المحمول.
- الضغط على خيار (خدمة السحب).
- كتابة رقم الموبايل الذي سيتم سحب الأموال من حسابه.
- إدخال قيمة المبلغ التي سيتم سحبها، على أن لا تتعدى الحد الأقصى للسحب وهو 6 آلاف جنيه.
- سيتم إرسال رقم سري في رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف الذي تم إدخاله.
- يتم إدخال الرقم في ماكينة ال atm لسحب الأموال.
كيفيه سحب الفلوس من ماكينة ال atm اورانج كاش
طريقة سحب الأموال من ماكينة ال atm لخدمة اورانج كاش تتم من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الآتي:
- من خلال الهاتف الموجود به الشريحة المفعل عليها محفظة اورانج كاش يتم الاتصال بكود #115#.
- سيتم استلام رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف الذي تم الاتصال منه لتحديد قيمة المبلغ المراد سحبه.
- يتم إدخال قيمة المبلغ، ثم الضغط على كلمة إرسال.
- يلي ذلك رسالة أخرى يطلب فيها كتابة الرقم السري الخاص بالمحفظة، والذي يتكون من 6 أرقام، ومن الضروري أن يتم إدخال الرقم بشكل صحيح، ثم النقر على كلمة إرسال.
- تُرسل رسالة أخرى على الهاتف تتضمن رقم سري لإدخاله في ماكينة الصرف.
- النقر على خيار السحب، ثم كتابة رقم الهاتف.
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