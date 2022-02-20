إزاي تسحب الفلوس من ماكينه ال ATM بدون كارت إليكم الخطوات المطلوبة

من خلال خدمة فودافون كاش واورانج كاش يمكن سحب الفلوس من ماكينة ال atm بدون كارت الفيزا، وذلك للتسهيل من سحب العملاء للأموال بأكثر من طريقة ليختار العميل الطريقة المناسبة له، ويتطلب ذلك اتباع فقط بعض الخطوات البسيطة.

ازاي تسحب الفلوس من ماكينة ال atm بدون كارت الفيزا “فودافون كاش”

يتمكن العملاء من سحب الفلوس من الماكينة من خلال اتباع الخطوات البسيطة الآتية:

الاتصال بكود #9*.

الضغط على رقم 5، وهو الرقم الخاص بخدمة السحب من atm.

التوجه نحو أقرب ماكينة صرف آلى، ثم النقر على خيار خدمات بدون بطاقة.

النقر على خيار خدمة محفظة الهاتف المحمول.

الضغط على خيار (خدمة السحب).

كتابة رقم الموبايل الذي سيتم سحب الأموال من حسابه.

إدخال قيمة المبلغ التي سيتم سحبها، على أن لا تتعدى الحد الأقصى للسحب وهو 6 آلاف جنيه.

سيتم إرسال رقم سري في رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف الذي تم إدخاله.

يتم إدخال الرقم في ماكينة ال atm لسحب الأموال.

كيفيه سحب الفلوس من ماكينة ال atm اورانج كاش

طريقة سحب الأموال من ماكينة ال atm لخدمة اورانج كاش تتم من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الآتي: